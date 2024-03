L’hôpital d’Ajaccio se dote d’un robot chirurgical qui va améliorer le confort des patients

C’est une petite révolution pour l’hôpital de la Miséricorde. L’établissement ajaccien vient de faire l’acquisition d’un système de chirurgie robot-assisté Da Vinci Xi qui sera mis en service au bloc opératoire à compter d’avril. Présenté à la presse ce lundi, cet équipement qui pourra être utilisé pour les chirurgies des « tissus mous » à savoir urologique, digestive, gynécologique et thoracique, excelle en matière de précision, d’imagerie et de contrôle.



« L’acquisition de cet équipement supplémentaire est une réflexion collective de la part de la communauté médicale et de la direction. Pour nous c’était quelque chose d’assez naturel puisque nous souhaitions donner une impulsion à la chirurgie », explique Jean-Luc Pesce, le directeur de l’hôpital d’Ajaccio, en précisant que l’acquisition de Da Vinci Xi a nécessité un investissement de près de 2 millions d’euros, intégralement auto-financés. « On voulait correctement équiper cet hôpital et suffisamment le doter en matière de chirurgie. On a imaginé assez rapidement se doter d’un robot médical », ajoute-t-il.



Contrôlé à distance, ce robot, qui peut être équipé de divers instruments, agit comme un prolongement des mains des chirurgiens. Ces derniers soulignent d’ailleurs que les mouvements restent très fluides et naturels par rapport à la chirurgie conventionnelle. Mais la qualité d’image supérieure à la cœlioscopie et les gestes très fins qu’il permet de réaliser augmentent l’efficacité et la sécurité de la chirurgie mini-invasive réalisée dans les différentes spécialités. Avec des avantages évidents en termes de qualité, de sécurité et de confort pour le patient, ce dernier voyant son temps d’hospitalisation et de convalescence réduits, et ses douleurs post opératoires minimisées.