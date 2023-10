L'exploit extraordinaire du Corsica XTREM à la Spartan Race de Saint-Raphaël

Que ce soit sur les parcours de 5, 10 et 21 kilomètres, tout le monde, 5500 participants au total, s'est une nouvelle fois régalé, en particulier du côté corse. L'une des étoiles montantes de Corsica XTREM, Léa Retali, âgée de seulement 19 ans, a brillé en remportant les trois courses de sa catégorie, les 18-24 ans. "Je pratique cette discipline depuis peu, mais grâce à mon coach Petru Mamberti, qui a lancé l'association Corsica XTREM, j'ai énormément progressé", déclare la jeune athlète qui vit à Santa-Maria-di-Lota et qui fréquente actuellement un BTS des Métiers du Diététique tout en poursuivant sa formation pour devenir coach sportif.



Son exploit lui a valu la qualification pour les championnats mondiaux de la Spartan Race qui auront lieu début novembre à Sparte, en Grèce. Cependant, Léa Retali reste humble et réaliste quant à ses chances : "Ce serait une grande fierté de représenter la Corse lors d'une compétition mondiale, mais je crains de ne pas avoir encore un niveau suffisamment élevé pour rivaliser avec les champions. Je pratique ce sport depuis moins d'un an, et malgré des entraînements intenses presque tous les jours, je dois encore progresser avant de me mesurer à une compétition de cette envergure."