L'équipe corse décroche le prix "coup de cœur" des garçons bouchers au salon de l'Agriculture

La 5e édition du concours national de boucherie-étal interrogions, organisée par la Confédération française de la boucherie, boucherie-charcuterie, traiteurs (CFBCT), s'est déroulée lundi au Salon international de l’agriculture,.12 régions se sont affrontées pour tenter de remporter le prestigieux titre.Chaque équipe était composée de trois participants : un boucher, un boucher de moins de 25 ans, et un apprenti, avec a minima une bouchère par équipe, condition sine qua non pour concourir.Évalués par un jury prestigieux, composé de douze professionnels, dont huit Meilleurs Ouvriers de France, les 36 participants disposaient de quatre heures pour désosser, découper, parer, ficeler, décorer des pièces d’agneau, de veau, de bœuf et de porc, autour du thème : « Paris 2024 ».Le concours a rassemblé plusieurs milliers de spectateurs autour du ring porcin : visiteurs, artisans, bouchers-charcutiers, élus professionnels, familles, amis…Plusieurs personnalités du monde de la gastronomie sont venues saluer leurs collègues bouchers à l’instar des chefs Michel Roth, Virginie Basselot, Nicolas Brenelière, ainsi que Guillaume Gomez, représentant personnel du Président de la République pour la gastronomie, ainsi que plusieurs parlementaires et Christian Prudhomme, directeur du Tour de France.Au bout du suspense, c’est l’équipe d’Auvergne-Rhône-Alpes qui a décroché la 1e place, suivi par celles des Pays de la Loire (2e) et de Bretagne (3e).Le prix spécial de la filière « agneau », a également été remporté par l’équipe d’Auvergne-Rhône-Alpes tandis que le prix coup de cœur des « garçons bouchers » a été décerné à la Corse.