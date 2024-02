SIA 2024 : La Corse fait son retour au concours de boucherie-étal inter-régions

Cela faisait déjà plusieurs années que la Corse n’était plus représentée au concours de boucherie-étal interrégions du Salon International de l’Agriculture, faute de pouvoir trouver une femme exerçant cette profession et souhaitant intégrer l’équipe, condition sine qua non pour participer. Mais cette année, les bouchers corses font enfin leur grand retour dans ce prestigieux concours et seront présents à Paris le 26 février prochain.



Daniel Leclerc, de la boucherie d’Ajaccio et de Vincent Arena de la boucherie Stella di Mare à Pietrosella ont en effet été rejoints dans l’équipe par Lydie Cassan, qui exerce pour sa part à la boucherie du Loretto dans la cité impériale. Originaire du Lot-et-Garonne, cette jeune femme de 40 ans ne s’imaginait initialement pas faire carrière dans cet univers. Après un BEP vente, c’est un peu par hasard qu’elle a découvert la boucherie, en rejoignant un centre d’apprentissage où naîtra sa vocation. « Mon maître d'apprentissage m'a donné goût au métier et a fait naître en moi une passion », sourit-elle. Découvrant alors un univers très masculin, elle ne se laisse en aucun cas stopper par ce détail. « J'étais la seule apprentie, mais cela m’a appris à ne pas me laisser marcher sur les pieds. C’est vrai que c’est un monde assez macho, mais moi je suis toujours tombée sur des entreprises où on m’a aidé par exemple lorsqu’il s’agit de porter du poids », se souvient-elle.



« Ce qui me plaît dans la boucherie c’est qu’il y a toujours de nouvelles techniques à apprendre. Et puis surtout j’adore avec le contact avec la clientèle. J’aime toujours faire au mieux pour que mes clients soient contents. Ma plus grande réussite c’est quand un client satisfait revient », confie-t-elle encore. Amatrice de course à pied et de challenges, la dynamique jeune femme est aujourd’hui ravie de participer au concours de boucherie-étal du SIA 2024. « Daniel Leclerc, qui a déjà fait de nombreux concours pour représenter sa région, m’a appelé il y a quelques semaines pour me dire qu’ils cherchaient une femme pour intégrer l’équipe. Je n’ai jamais participé à une telle aventure, mais j’ai accepté, car c’est une belle opportunité pour acquérir une nouvelle expérience. Et puis, ce concours va me permettre de me surpasser dans ma passion et de montrer mon savoir-faire », glisse-t-elle en ajoutant : « Je suis contente de permettre à l’équipe corse de pouvoir participer, car il fallait impérativement une féminine et si j’avais dit non, peut-être qu’ils n’auraient pas trouvé ».



Afin d’être fins prêts pour ce concours, ces dernières semaines, Lydie Cassan et ses deux coéquipiers se sont entraînés au gré d’une préparation ayant pour but de leur permettre de travailler ensemble. « Le Centre de Formation et d’Apprentissage d’Ajaccio nous a donné l'opportunité de pouvoir s'entraîner dans ses locaux avec de la marchandise adéquate. Cela nous aide beaucoup pour construire la cohésion du groupe, parce que le jour du concours il faudra être bien coordonné pour ne pas perdre de temps », dévoile la jeune bouchère, impatiente de s’envoler pour Paris.