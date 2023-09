L'épisode de pollution aux poussières désertiques continue ce lundi en Corse

Dans un communiqué diffusé ce lundi midi, Qualit’Air Corse indique que les concentrations en particules fines dans l'air restent élevées notamment sur la Corse-du-Sud pour cette journée du lundi 18 septembre. Pour la Haute-Corse, bien que les niveaux prévus sont moins importants, une augmentation régulière des concentrations est prévue pour la journée.



Le nuage de particules fines devrait s'éloigner progressivement vers l'Est pendant la nuit de lundi à mardi et les niveaux de qualité de l'air sur l'ensemble de la région devraient revenir à la normale pour la journée de demain.



En attendant, l’organisme de contrôle de qualité de l’air recommande « à tous de limiter ses efforts sur l'ensemble de la Corse pour aujourd'hui et particulièrement pour les personnes les plus sensibles. »