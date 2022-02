L'épidémie de grippe progresse en Corse

L'épidémie de grippe continue d'affecter de nombreuses régions françaises depuis janvier, notamment la Corse où elle est en progression. Durant la quatrième semaine de janvier, "les indicateurs de grippe et syndrome grippal étaient à la hausse en Provence-Alpes-Côte d'Azur et en Corse, justifiant un passage en phase pré-épidémique pour la Corse", précise Santé publique France, mercredi 2 février. "Dans les autres régions, l'activité grippale était stable", note l'agence sanitaire. Certaines en sortent progressivement, comme l'Ile-de-France : "Les indicateurs continuaient de diminuer en Ile-de-France après son passage en phase post-épidémique."



L'hiver précédent, les confinements et les mesures anti-Covid avaient bloqué la circulation des autres virus, comme celui de la grippe. Les Français ont été moins infectés que d'habitude et sont donc moins immunisés sur le plan collectif, ce qui favorise une reprise de l'épidémie cet hiver.



La grippe tue 10 000 personnes par an en France



Chaque année, la grippe touche 2 à 6 millions de personnes en France et fait 10 000 morts en moyenne, selon les chiffres officiels. Au niveau mondial, le nombre de morts annuel est estimé par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) entre 290 000 et 650 000.