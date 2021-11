L’épidémie de bronchiolite a gagné la Corse

Après une année blanche due au Covid-19, l’épidémie de bronchiolite est particulièrement forte cet hiver. ​Cette maladie qui fait traditionnellement son apparition vers la mi-novembre touche en effet depuis près d'un mois de façon épidémique et préoccupante la France métropolitaine. Si jusqu'à cette semaine la Corse était la dernière région de la métropole en phase pré-épidémique, dans son bulletin hebdomadaire publié ce mercredi 10 novembre, Santé publique France indique que l'Ile de Beauté est passée en phase épidémique.En Corse, dans la semaine entre le 31 octobre et le sept novembre parmi les 118 enfants d moins de deux ans qui sont passés par les urgences des hôpitaux corses, 18 étaient atteints d'une bronchiolite. 28 enfants supplémentaires touchés par cette maladie ont été diagnostiqués par les docteurs de SOS médecins dans la région d'Ajaccio. Six des petits patients a ensuite dû être hospitalisé. Actuellement, donc, sur l'ile le 33% des hospitalisations d'enfants de moins de deux ans est du à cette maladie respiratoire.Deux semaines auparavant, on n'avait relevé que 6 passages aux urgences d'enfants de moins de 2 ans pour bronchiolite, et 2 hospitalisations.La crainte d'une épidémie plus forte et dans des formes plus sévères plane encore sur l'ile pour les semaines à venir.