L’association des bienfaiteurs marocains de Corse fait un don de 10 000 euros pour accueillir le pape

« Dans un esprit de solidarité et d’amitié universelle », ils ont souhaité répondre à l’appel aux dons formulé par l’évêque de Corse, le cardinal François-Xavier Bustillo, afin d’aider l’Église de Corse à financer le déplacement du Pape François à Ajaccio le 15 décembre prochain. Il y a quelques jours, la centaine d’adhérents de l’association « Bienfaiteurs marocains de Corse » a entendu apporter son soutien à la communauté chrétienne de Corse en lui offrant la somme de 10 000 euros.



Un « geste symbolique et fraternel » qui représente « bien plus qu’une aide matérielle » pour l’association. « Il représente un don entre nos communautés, une passerelle qui témoigne de notre humanisme commun et de notre capacité à transcender les différences culturelles et religieuses », expliquent ses membres dans un communiqué en ajoutant que ce don est aussi « avant tout un témoignage d’amour et de fraternité envers tous les habitants de Corse » qui « s’inscrit dans une vision où chaque geste, chaque mot, chaque action a le pouvoir de contribuer à l’idéal d’une humanité réconciliée ».



De son côté, le président de l’association, Miloud Mesghati, souligne : « Nous avons de très bonnes relations avec le cardinal. Il vient chez nous pendant le Ramadan. Quand il a lancé un appel aux dons, nous avons souhaité y répondre. Et puis cela s’inscrit dans la ligne du roi du Maroc, Mohamed VI, qui avait été le premier chef d’État d’un pays musulman à recevoir le Pape Jean-Paul II ».



« Au-delà des clichés et des divisions artificielles, il existe un idéal universel : celui d’un monde où chaque individu peut tendre la main à son prochain, où les communautés, quelles que soient leurs croyances, avancent ensemble vers un avenir plus solidaire », appuient encore les Bienfaiteurs marocains de Corse en affirmant : « Ce pont que nous construisons aujourd’hui est une invitation à tous les hommes et femmes de bonne volonté : soyons les artisans d’un humanisme qui dépasse les frontières et les barrières. Les Marocains de Corse et leurs frères et sœurs chrétiens partagent cet engagement à bâtir des liens fondés sur la compréhension mutuelle et la paix ».