L’association "La libre pensée" décrypte "des vérités non biaisées, non filtrées sur l'histoire de la Corse"

Coordonné par l’historien et libre penseur Jean-Marc Schiappa, ce dossier c'est un décryptage des colonisations génoise puis française, alors que Les Lumières portaient, au zénith, en Europe, les concepts républicains de la Constitution de Paoli. «Des faits authentiques et méconnus concernant la destinée de Pasquale Paoli, sa rencontre avec Robespierre, sa Constitution visionnaire, les excès des dominations successives de l’île » soulignent les responsables de l’association. «Occupation? Annexion ? Marchandages Persécutions? Discrimination douanière ? Colonisation ? Voici la véritable histoire de l’île, depuis les Révolutions de Corse et les Théologiens d'Orezza, et en regard de la désinformation permanente qui hante et empoisonne les relations conflictuelles entre la gouvernance jacobine de Paris et la Corse. La Corse un géant de l’Histoire? Ces dossiers, issus des archives insulaires et des annales de la Constituante de 1790 et 1793, accompagnent une initiative en faveur d’une inscription de la Constitution Paoli au registre Mémoire du Monde de l’Unesco. Pour plonger dans cette dramaturgie, suivons le chemin balisé par les historiens et méditons sur le simulacre de « conquête » de 1768, la modernité de la Constitution de Paoli de 1755, les arcanes de la Constituante de 1789, la dynastie impériale des Bonaparte et ce mariage forcé perpétuellement malheureux, entre Corse et France. Peut-on en savoir plus sur le riche passé politique de l’île-montagne, éclipsé par une histoire de France, ingrate, arrogante, jacobine? »





Les textes sont signés :

- Jean-Guy Talamoni : Sources et innovations du Républicanisme de Paoli,

- Florence Gauthier : Entre France et Corse, la « sainte confédération » de M Robespierre

- Philippe Guglielmi : « Trahison »de Paoli en 1793 Histoire d’une incompréhension.

- Philippe H. Graziani : Questions corses dans Cahiers du Bolchevisme 1927

- Sixte Ugolini : Libération de la Corse la Résistance corse un exemple.

- Liliane Vittori : Porri-di-Casinca patrimoine et personnalités.

- Jean-Marc Schiappa : Situation économique et sociale de la Corse.





*"Corsica" Des vérités non biaisées, non filtrées sur l'Histoire de la Corse (74 pages - 6€ - Maisons de la presse et librairies mensuel L'Idée Libre n°329