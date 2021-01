L’association « En couleurs » s'expose à la galerie Noir et Blanc de Bastia

Toni Casalonga y expose pas moins de 92 œuvres : Gravures, sculptures, peintures.Andria, a été attirée dès son plus jeune âge par la peinture. Après avoir pris des cours durant plusieurs années auprès de l’artiste peintre ERKA, elle a pu réaliser son rêve. «Je laisse parler mes sentiments et mon imaginaire sans chercher une signification. C’est ce que je fais qui m’apprend ce que je cherche. C’est un espace de questionnement entre le rêve et la réalité mais qui laisse une belle place au rêve, à l’absurde et à l inconnu. Il y a des jours où les gestes arrivent spontanément. Tout devient joyeux, heureux et humain. Mes émotions et mon inconscient me laissent reproduire des paysages abstraits, mais je cherche toujours quelque chose de concret. Pour moi la peinture est une liberté de langage et surtout de langage visuel parce que finalement l œuvre vit du regard qu’on lui porte ».Cathy Barthélémy nous vient d’Ajaccio. Elle présente un travail abstrait et figuratif très personnel. «L'humain est avant tout au centre de mes préoccupations, avec ses joies, ses souffrances, ses doutes ».Celia Graziani a vu ses premiers pas en dessin guidés par Benjamin Derry, un peintre pour qui elle nourrit beaucoup d'admiration. «J'ai étudié l'Histoire de l'Art à Paris Sorbonne, l'Economie puis le Design d'espace dont j'ai fait ma profession. La peinture est pour moi un langage qui fait le lien entre l'intérieur et l'extérieur, entre nous tous, entre les événements, entre les choses; une interprétation du rêve éveillé de la vie ».Chantal Pantanacce, née à Paris en 1952, est artiste et professeur d’arts plastiques avec 3 masters supérieurs d’art. En 2011 elle retrouve ses racines corses et s’installe à Oletta. Sociétaire des indépendants du Grand Palais à Paris, jury d’exposition, elle a exposé partout dans le monde. Le fil conducteur de sa vie est la création dans tous les domaines.infos pratiquesLe vernissage de cette belle exposition aura lieu le jeudi 7 janvier à l’occasion d’une « Promenade déambulatoire entre 14h et 19h » dans le respect des gestes barrières.Galerie Noir et Blanc : Place du Marché – Bastia. Contact : 06 73 13 84 97 Horaires d’ouverture (entrée libre) :Du mardi au vendredi de 12h à 19hLe samedi de 10h à 19hLe dimanche de 10h à 13hFermé le lundi