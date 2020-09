L’assemblée générale d'Ajaccio ! Le Mouvement diffusée sur YouTube

Pour assister à l’AG il suffira aux adhérents de se rendre sur la chaîne YouTube du Mouvement avant 11 heures et de cliquer sur la vidéo en direct Pour voter, aucun téléchargement ne sera nécessaire, mais uniquement un accès internet au site du Mouvement http://ajaccio-lemouvement.com, qui est compatible avec les mobiles, les tablettes et les ordinateurs. Les votants s’identifieront à partir de leur numéro d’adhérent (inscrit au dos de leur carte). Ils pourront ainsi exprimer leur vote sur l’approbation des comptes et le vote du budget prévisionnel. Il sera possible de se positionner sur l’ensemble des résolutions dès l’ouverture de l’AG et tout au long du week-end (jusqu’au lundi 21 septembre, 18H).À l’image d’une AG classique, les adhérents connectés pourront poser des questions en commentant la vidéo (les réponses leur seront adressées à l’issue de l’AG).