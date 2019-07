L'appel du FC Balagne examiné le 30 juillet

Le bras de fet entre les instances de la Ligue Corse de Football et le FC Balagne continue

Ainsi que nous l'avons relaté l' évocation sur la participation à la rencontre de régional 1 du 24/03/2019 ayant opposé le FC Balagne à celui de l’AS Furiani Agliani 2 sur le joueur Monsieur Cascinelli Michel a été jugé recevable par la Ligue Corse de Football qui, après avoir examiné le dossier a considéré que le joueur cité avait bien purgé ses matches de suspension et qu'en conséquence il ne donnait pas gain de cause au FC Balagne.

Une décision logique à la ligne de conduite de la Ligue Corse de Football qui en avait fait de même pour l'évocation formulée sur le joueur Taoufik El Faqyh avec les conséquence que cela a eu plus tard au Tribunal Administratif de Bastia et ce bien que la Fédération Française de Football ait de son côté ait elle de son côté donné gain de cause au FC Balagne.

En clair, cela veut dire que la Fédération Française de Football et le Ligue Corse de Football ne sont absolument pas sur la même longueur d'onde et qu'elles ont une façon diamétralement opposée de lire et d'interpréter les règlements.

Cela signifie aussi, sauf coup de théâtre improbable que la commission d'appel régionale qui se réunira le mardi 30 juillet à Furiani restera dans sa logique en confirmant la décision concernant le joueur Michel Cascinelli, tout comme il sera logique de voir le FC Balagne porter l'affaire devant les plus hautes instances de notre football, qui adoptera très vraisemblablement la même attitude que la première fois en donnant match gagné à Calvi.

L'histoire se poursuivra ainsi, à commencer par le recours de la FFF devant le Conseil d'Etat et ainsi de suite.

Le problème c'est que le championnat de N3 dont le FC Balagne a été débouté débute le 17 août et que le FC Balagne qui a recruté 8 ou 9 joueurs pour renforcer son équipe et jouer au niveau national se retrouve lui dans une situation pour le moins incroyable.

Les dirigeants du FC Balagne veulent rester confiants mais là, il y a vraiment urgence et ce feuilleton de l'été ne fait plus rire personne.