L'anniversaire de Musanostra en Balagne : 15 ans de meilleur !

L’association bastiaise s’est offert pour cet anniversaire en Balagne un moment riche , pour son traditionnel Festival littéraire E Statinate, qui s’est déroulé cette année du 9 au 12 août à Lumio dans le tout nouveau centre culturel, avec des discussions variées. Auteurs et modérateurs ont privilégié qualité et sincérité. Les livres sur la Corse , le monde, l’art, la vie en société, ont été présentés de manière à en montrer l’intérêt dans la production annuelle si dense.





Ainsi l’équipe de Musanostra présidée par Anne-Marie Sammarcelli a permis aux textes de se répondre. L’essai, la biographie, le conte philosophique, le roman, le reportage, l’anthologie, le roman social…aucun temps mort . Grâce à l’engagement de ceux qui font aussi Musanostra, Lucie Memmi ou Isabelle Pasqualini, entre autres, cet anniversaire a associé littérature et vins balanins , avec des dégustations orchestrées par Pascal Leonetti, sommelier, des crus des Clos Culombu , Landry, Alzipratu, Renucci, et Maestracci musique et les ouvrages très nombreux de la librairie : un grand succès.







Le plateau était, il est vrai, des plus prestigieux : Claude Arnaud, Christian Astolfi, Jean-Yves Acquaviva, Miguel Bonnefoy, Cécilia Castelli, Robert Colonna d’Istria, François-Henri Désérable, Benjamin Franceschetti, Eugène Gherardi, Lilia Hassaine, Richard Malka, Mohamed Mbougar Sarr, Kévin Petroni, Jean-François Roseau…interrogés par leurs pairs ainsi que par François-Marie Lucchetti, Lucie Memmi, Marie-France Bereni Canazzi, Caroline Vialle.





Côté musique , les quatre soirées ont été animées par Francescu Gras, Nini Set, Jordan Koraca, The Joker !