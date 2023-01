L'actualité corse vue par Battì : bientôt sur CNI

" B attì" est le diminutif de "Santu, Carlu-Battì", prénoms hérités en 1944 de ses deux grands-pères.

Très tôt passionné par les images, il attend, le mercredi, le journal de Mickey et découvre le "Grossu Minutu" de Nicolas Carlotti dans le "Provençal Corse" de son père...

Mais avant que le dessin et l'humour qui l'accompagne ne prennent le dessus avec le talent que l'on sait, Battì Manfuelli, enseignant d'anglais, a traîné avec bonheur le flegme tout britannique dont il ne s'est jamais départi, sur tous les terrains de Rugby de Corse et du Sud-Est. Un peu normal lorsque les circonstances de la vie vous font transiter pendant un temps par Toulon où le RCT a contaminé au ballon ovale toute une région, non ?





Mais si les crampons de rugby ont été rangés dans l'armoire aux souvenirs sans que les belles relations qu'il s'est créées et qui l'unissent aujourd'hui encore à de nombreux amis ne se soient jamais taries, le crayon qu'il utilise à bon escient, lui, ne l'a jamais abandonné. En tout cas pas question de retraite pour son outil de travail fétiche jamais usé à croquer l'actualité politique, économique, sociale et de tous les jours.

Battì, qui n'a jamais suspendu sa passion pour le dessin humoristique, va même le reprendre de plus belle pour le mettre au service de CNI et de ses lecteurs.

On à, bien sûr, hâte de découvrir le nouveau Battì.

En attendant son grand retour, il nous a offert ce premier dessin inspiré par la dernière actualité politique insulaire !