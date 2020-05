L’action solidaire des réserves communales de sécurité civile de Corse

Ainsi élus, chefs d’équipes et équipiers ont assuré de multiples missions d’assistance aux personnes et de portage de vivres et médicaments. Leur présence bienveillante a certainement permis de rassurer les plus fragiles et d’assurer une continuité du lien social dans un contexte particulièrement anxiogène. Cette action solidaire est l’une des nombreuses missions rattachées au statut des réserves communales, qui dores et déjà, se mettent en ordre de bataille afin d’assurer les essentielles patrouilles préventives et dissuasives antiincendies de l’été qui se profile à un horizon proche.





Cette saison opérationnelle se présente semble-t-il comme à risque très élevé pour des raisons qui tiennent notamment, à la disparition des bombardiers d’eau « Tracker » et au reformatage de certains dispositifs participant au maillage défensif des espaces sensibles. C’est dire l’importance d’une nécessaire responsabilisation individuelle et collective face à ces enjeux de sécurité publique.





Quant à l’action des réserves communales de sécurité civile au nombre de 15 en Haute-Corse et des associations agréées aux côtés des services d’incendies et de secours du 2B et 2A, elle sera déterminante durant la prochaine campagne des feux de forêts.





Dans le contexte particulier que nous connaissons, il convient enfin de rappeler avec force, la nécessité pour les propriétaires concernés, de procéder, sans tarder, au débroussaillement obligatoire afin de couper la route au feu et protéger les personnes et les biens. Et permettre ainsi aux Sapeurs-Pompiers, de concentrer leurs forces, dans l’exécution de leurs missions de lutte incendie et de secours aux personnes, face à l’omniprésence de la menace que continue de faire peser le Covid 19 dans notre île.