L'Opco des entreprises de proximité à la rencontre des élèves de Corse pour promouvoir l'alternance

Pour remédier à cette problématique, l'Opérateur de Compétences des entreprises de proximité (Opco EP) – la plus conséquente des onze Opco existantes – a été missionnée par sa commission paritaire. Ainsi, grâce à son partenariat établi en 2021 avec la DAFPIC (délégation à la formation professionnelle initiale et continue, dépendant de l'Éducation nationale), la structure dédiée notamment à l'accompagnement et au financement d'alternances pour les élèves, organise des rencontres avec les jeunes dans les collèges et les lycées de l'île dans le cadre de son tour de France des établissement afin de promouvoir les multiples débouchés qu'offrent les cursus en alternance.





Pour ces interventions, l'Opco EP fait appel à des chefs d'entreprises. Au cours de demi-journées de rencontre, ces professionnels présents sur la base du volontariat « expliquent leur métier, leur parcours, les formations nécessaires pour entrer dans la profession, et répondent également à des questions des élèves », détaille Catherine Vivarelli-Dubreucq, déléguée régionale Opco EP en Corse, dont le siège est situé allée du stade, allée des fleurs à Furiani.



Et pour renforcer l'investissement des élèves lors de ces rencontres, l'Opco EP fait en priorité appel à des professionnels évoluant dans le même secteur géographique que l'établissement. « C'est toujours plus stimulant de rencontrer un chef d'entreprise qui évolue dans le même secteur ou qui a étudié dans le même établissement », souligne Catherine Vivarelli-Dubreucq.

Ainsi, rien que pour l'année 2024, la structure a permis à 170 collégiens de classes de 3e, de 3e SEGPA et 3e prépa métiers de bénéficier de ces rencontres avec des secteurs professionnels affiliés à l'Opco EP. À savoir, ceux dits « de proximité ».