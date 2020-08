L'Office de tourisme intercommunal de L'Ile-Rousse - Balagne a renouvelé sa marque "Qualité Tourisme"

La marque "Qualité Tourisme" est la seule marque d'État attribuée aux professionnels du tourisme pour la qualité de leur accueil et de leurs prestations. Pour obtenir la marque, le prestataire doit suivre avec succès une démarche qualité conforme aux exigences essentielles à votre satisfaction.

Engagé dans cette démarche volontaire depuis 2015, il a su se professionnaliser et moderniser ses services, conformément aux exigences prévues par Référentiel Qualité Tourisme.

A travers cette distinction, l’ensemble de son personnel s’engage à faciliter l’accès à nos espaces en améliorant la signalisation et l’accessibilité, accueillir les visiteurs dans un environnement convivial, fonctionnel et confortable, être à l’écoute et disponible pour répondre aux attentes du visiteur dans les meilleurs délais, délivrer aux visiteurs un conseil personnalisé réellement adapté à la demande, mettre à la disposition du visiteur des informations claires, fiables, précises et actualisées, assurer l’accueil des clients étrangers grâce à un personnel pratiquant 3 langues étrangères au minimum, offrir un service de renseignements téléphoniques de qualité avec du personnel dédié, prendre en compte les suggestions d’amélioration et les attentes insatisfaites et développer l’offre en matière de produits boutique, produits touristiques pour répondre aux attentes des visiteurs