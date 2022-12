L'Ile-Rousse : la Fondation du Patrimoine au secours de l’église de l’Immaculée Conception

Elément architectural emblématique de L’Ile-Rousse, l’Eglise de l’Immaculée Conception est aujourd’hui dégradée tant au niveau de sa toiture que de ses façades."Les éléments extérieurs et intérieurs ont souffert des dégradations du temps et d’une absence d’entretien qui contribuent à les maintenir dans un état de vétusté important. La totalité du bâtiment doit être traitée afin que notre église paroissiale retrouve son authenticité mais aussi pour éviter les dommages irréparables" soulignait récemment la municipalité en annonçant une collecte de fonds* avec la Fondation du Patrimoine.Il s'agit, en effet, de faire commencer les travaux au plus vite car, le coût de ces travaux est très élevé (plus de 3 millions d'euros au total) et ne peuvent être assumés par la collectivité seule."Au-delà de l’attachement des Iles-Roussiens pour l’Immaculée Conception, l’église restaurée ne pourra que renforcer l’attractivité touristique de la ville" estime la municipalité qui ne manque pas d'insister sur la grande qualité du site/"Au-delà de son caractère majestueux et monumental, elle abrite des œuvres d’art de grande qualité dont l’autel majeur en marbre polychrome, la chaire à prêcher en barre de Carrare ou encore des tableaux du XVIIe siècle provenant de la collection du cardinal Fesch."Pour soutenir ce projet, rendez-vous sur : https://www.fondation- patrimoine.org/les-projets/ eglise-de-limmaculee- conception ----*Ces dons sont défiscalisés à hauteur de 66% : pour un don de 150€, vous économisez 100€ d'impôts