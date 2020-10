L'Île-Rousse : Mobilisation pour les sinistrés des Alpes-Maritimes

"Après les images d'horreur que nous avons pu voir, comment rester insensibles à une telle tragédie qui s'est déroulée de l'autre côté de ma mer, à 200 km seulement de chez nous ? - lance Gilbert Barachina avant d'appeler l'ensemble des Balanins à se mobiliser pour la bonne cause.

"Au sein de l'association des commerçants et artisans de l'Ile-Rousse - Balagne nous avons décidé de nous mobiliser en organisant une collecte dans les deux supermarchés de la cité paoline (Leclerc et Casino) ce vendredi et demain samedi. - continue le président de l'ACAIR - Dans le même temps, nous bous sommes procurés un véhicule qui dès lundi prendra la direction du continent avec son chargement.".



A ces deux points de collecte, sont acceptés des vêtements chauds et neufs en raison de la COVID19, des couvertures, des denrées non périssables, réchauds à gaz plus pöeles, torches électriques, piles, bougies et des dons en espèces pour financer le voyage.