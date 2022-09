L’Île Rousse : Emma Lab’ in festa au Parc de Saleccia

« Pour cette édition de l’automne 2022, l’association a élaboré une programmation artistique apte à répondre à trois objectifs principaux » explique Elsa Comelli, une des responsables d’Emma Lab . « Tout d’abord, valoriser la richesse du territoire balanin en promouvant les artistes et intervenants associés de l’association. Elles et ils sont au cœur de l’évènement. La Balagne est une terre riche qui a vu naître et grandir beaucoup d’artistes. Certains nous accompagnent tout au long de l’année et seront mis à l’honneur lors de cette manifestation. Autre objectif : favoriser la circulation des œuvres au niveau insulaire en invitant des artistes professionnels d’autres microrégions. Nos choix se sont tournés vers des créations d’artistes insulaires dont nous trouvons le travail novateur et inspiré. Ils reflètent la diversité de la création insulaire et nous sommes très heureux de les présenter au public balanin. Enfin, c’est aussi permettre à la population de découvrir des artistes venus d’ailleurs, en dehors de la haute saison et à des tarifs très abordables. Notre programmation est exigeante et se construit débarrassés de préjugés trop souvent entendus. Nous souhaitons ainsi stimuler la curiosité du public et favoriser son enrichissement afin qu’il se surprenne à s’aventurer hors des sentiers habituels. »Pour Emma Lab, deux autres critères transversaux sont importants :- La promotion de la langue corse et mise en lumière les artistes feminines: « Nous portons une attention particulière aux propositions artistiques qui inscrivent la langue corse dans des projets artistiques contemporains ou actuels. Nous sommes convaincus qu’une langue est vivante, partagée et appréciée au mieux lorsqu’elle est jouée, chantée, clamée. Il nous semble également très important de mettre en lumière toutes ces artistes corses talentueuses, car il est encore aujourd’hui plus difficile pour une femme artiste de vivre de son art. Celles-ci doivent souvent surmonter plus d’obstacles pour parvenir à une reconnaissance de leur talent. Voilà pourquoi nous affichons une attention particulière aux formations féminines et artistes femmes ».Pour cette édition automnale, et après celle du printemps, l’association va proposer un programme alternant formes hybrides, expérimentales, poétique, avec des formations musicales chaleureuses invitant à la danse et à la convivialité.« L’ensemble de la manifestation reste adapté au jeune public » précise bien Elsa Comelli.