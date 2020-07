L'Exécutif corse lance une campagne de sensibilisation pour ne pas gaspiller l’eau

Avec l’été, la chaleur caniculaire et la sècheresse qui s’annoncent, l'Exécutif de la Collectivité de Corse, entouré des présidents des agences et offices, a décidé de lancer une campagne de sensibilisation afin de responsabiliser la population à une pratique responsable de la gestion de l’eau. En un mot : à adopter des gestes simples pour en limiter la consommation. « L'eau est un bien épuisable », rappelle le Président du Conseil Exécutif, Gilles Simeoni, dont la présence se veut un symbole fort pour bien marquer l'urgence de la situation. « Concernant notre ressource en eau sur la région, il faut envisager sa gestion sur le court, moyen et long terme... A court terme, il s’agit d’être responsables sur notre consommation en eau en minimisant les usages. A moyen terme, il faut prendre en considération les changements climatiques. Quand au long terme, il s’agit de préserver le capital de la Corse « île verte ». Cette démarche s’inscrit dans les grands défis écologiques à venir ».



Consommer moins

Le président de l’Office d'équipement hydraulique de la Corse, Saveriu Luciani, a lui aussi, martelé que « la population doit prendre conscience que l’eau est une ressource épuisable et qu’elle est au cœur des chantiers majeurs en Corse. Il convient donc de consommer mieux et consommer moins ». Comme l'explique l'Exécutif : « L’objectif est d’enraciner au sein de la société une prise de conscience individuelle et collective, suscitant une mobilisation générale, aussi bien de la part de la population résidente et saisonnière. Elles sont toutes invitées à s’engager durablement dans une gestion raisonnée de l’eau, enjeu sociétal majeur des prochaines décennies pour cette île ».



Des gestes responsables

L'objectif est, donc, d'inciter les Corses à repenser les gestes quotidiens, à adopter des comportements responsables et à changer leur rapport à l'eau. Initiée dans le cadre du plan de lutte contre la sécheresse, la campagne de communication décline « les mesures préventives d’accompagnement et les nombreux écogestes à adopter, afin d’éviter le gaspillage et limiter par là même la pénurie en période de sécheresse ». Différents outils lui seront dédiés afin de toucher tous les publics : les particuliers, mais aussi les agriculteurs, les socio-professionnels, les touristes, les secteurs scolaires, les jeunes et les enfants.



Un clip vidéo

La campagne se décline en deux volets. D'abord, l’information aux usagers en période de vigilance et d’urgence. Une communication de crise serait déclenchée dès la publication de l’arrêté sécheresse. Ensuite, une sensibilisation permanente pour expliquer et valoriser les comportements préventifs à adopter, afin d’économiser l’eau dans chacun de nos actes quotidiens. Elle comportera un clip vidéo diffusé à la télévision et sur les réseaux sociaux, un spot radio ainsi que trois supports de type plaquettes. L’une dédiée au tout public plutôt destinée aux particuliers, une seconde destinée aux professionnels et enfin une troisième pour les enfants. Ces supports seront distribués dans les endroits fréquentés stratégiques sur l’ensemble de l’île. L’objectif est que la population réduise d’elle même sa consommation et adopte des gestes économes et responsables afin d’éviter le gaspillage et surtout les restrictions imposées ces dernières années dans certaines zones victimes de grande sècheresse.



Découvrir le clip vidéo :