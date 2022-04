L'Europe depuis Bastia en jet privé : le pari de la première compagnie corse d'aviation privée

« C’est avant tout la rencontre des passionnés que nous sommes avec la CCI (Chambre de Commerce et d’Industrie de Corse) et la direction de l’aéroport de Bastia pour proposer un désenclavement du territoire et combler le déficit des lignes régulières », se réjouit Frédéric Lévy, directeur commercial et conformité de la compagnie. Les deux membres ont flairé le besoin de certains corses de « sortir de la Corse et de se rendre où l’on veut sans passer par plusieurs heures de transports et d’escales ». Grâce à un premier avion en leur possession, un Cessna Citation de 8 places, la compagnie est en mesure d’emmener ses passagers dans un rayon de 2 800 kilomètres autour de Bastia.