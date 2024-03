L’Arcusgi, 40 ans de musique sur fond de lutte de libération nationale

Jamais la dédicace d’un album musical n’avait attiré autant de monde dans la boutique Musica Vostra, sur le cours Paoli, chez Eric Albertini. C’est dire si le neuvième opus de l’Arcusgi était attendu par les fans du groupe. Ceux de la première heure, il y a tout juste quarante ans, et les plus jeunes qui ont découvert le groupe avec le fameux titre repris les soirs de matchs à Furiani, So Elli ! Un album qui reste dans le sillon de la lutte d’indépendance tracé par le groupe lorsqu’il a été porté sur les fonts baptismaux en 1984 par Louis Franceschi, entre autres. Eterna lotta, le titre de ce 9e album, en est bien la preuve. Un titre qui rappelle donc les fondamentaux de la création de l’Arcusgi. Mais cela correspond aussi au titre éponyme de la dernière chanson de l’album dédié à Yvan Colonna. Et comme un symbole, le groupe a réussi le tour de force de présenter son dernier opus deux ans, presque jour pour jour, après la disparition du militant nationaliste.



« Faire une chanson pour Yvan Colonna nous tenait vraiment à cœur. Et c’est un jeune chanteur du groupe qui l’a écrite en l’occurrence Ghjuvan Tumasgiu Filippini. En revenant des obsèques d’Yvan Colonna, il nous a expliqué qu’il a ressenti quelque chose de très fort qui germait en lui. Et en quelques minutes la chanson était écrite. C’est vraiment un bel hommage que nous rendons à Yvan, qui restera vivant à jamais », a soutenu Louis Franceschi. Un texte très fort effectivement dont le refrain dit ceci : « A strada ripiglia fiatu, versu a nostr’indipendenza, senti sta voce di l’ombra, quelle di a to partanza, chi ci guida u caminu, chi mughja fora a francia ».



Cet album est également un recueil destiné à rendre hommage à l’ensemble des peuples qui luttent pour leur libération, « c’est une ouverture vers la Bretagne, la Catalogne, le Pays basque, etc. », poursuit Louis Franceschi, « et nous tenions, après quarante ans, à faire cette ouverture pour dire qu’en fait le sillon que nous avons commencé à tracer il y a 40 ans, se poursuit. Nous marchons toujours vers le même objectif et nous portons toujours ce message de solidarité envers les peuples. Nous sommes militants de la lutte de libération nationale de la Corse et ce disque en est une fois de plus une belle preuve ».



Le groupe est entré dans les studios ATOM de Biguglia en novembre « et c’est un peu en urgence que nous avons travaillé. Nous ne savions vraiment pas si nous serions prêts pour la sortie que nous voulions en mars. Nous avons finalement réussi notre pari et nous sommes très heureux du travail immense réalisé par les musiciens, les chanteurs et le preneur de son », a confié Louis Franceschi. Cet album garde la couleur musicale du groupe avec toutefois un peu de modernité au niveau des instruments et de la musicalité, tout en gardant cet esprit révolutionnaire qui a fait et qui fait la force du groupe.



Eterna Lotta est en vente chez Musica Vostra de Corte, mais également chez tous les disquaires.