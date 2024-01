L’Alba in scena va représenter la Corse au Grand concours des régions sur France 3

La richesse et la diversité culturelle de la France seront à l'honneur le vendredi 5 janvier à 21h10 sur France 3, avec la diffusion du "Grand concours des régions". Cette émission, portée par Cyril Féraud et son équipe, célèbre les musiques, les traditions, et les costumes uniques de chaque région française. Après le succès des éditions précédentes dédiées à la danse folklorique, cette nouvelle édition rassemblera dix troupes venues des quatre coins de la France métropolitaine et d'outre-mer. Plus de 250 chanteurs, arborant des costumes aux styles inimitables, se retrouveront sur la scène du Royal Palace à Kirrwiller, en Alsace. Les influences musicales variées, allant de la polyphonie corse aux chants de berger des Pyrénées, du bagad breton à la guinguette parisienne, seront l'honneur.Un jury d'exception, composé du chanteur-animateur Vincent Niclo, de la légende Marie Myriam, de la chanteuse Magali Ripoll, et d'André Manoukian, évaluera les performances des troupes. Les critères d'évaluation seront aussi diversifiés que les prestations elles-mêmes, incluant le chant, la technique, la précision, et l'authenticité des costumes traditionnels. Chaque troupe devra convaincre le jury avec une prestation à la hauteur de la richesse culturelle de sa région.La Corse sera représentée par "une troupe composée de chanteurs du cabaret L'Alba, ancienne Taverne du Roi de Porto-Vecchio. Ambitieux et désireux de faire briller la Corse, ces amis se lancent dans cette compétition avec l'espoir de non seulement remporter le concours mais aussi de rayonner la culture insulaire.