L’Ajaccienne Océane Ayala championne de France Universitaire de boxe anglaise

Née à Ajaccio, d’un père breton et d’une mère de Vico, Océane Ayala a débuté le sport de compétition par la gymnastique à l’âge de 8 ans. « J’étais au PRE-CREJ au lycée Arthur Giovoni d’Ajaccio avec le GFCA » explique la jeune fille. « Cette discipline me plaisait mais il me fallait autre chose. C’est mon père qui m’a amenée à la boxe et c’est dans ma dixième année que j’ai débuté dans cette discipline. C’est l’esprit de combativité qui m’a attirée. Beaucoup de personnes se font une fausse opinion de ce sport. Il y a en effet beaucoup de respect et de bienveillance entre les pratiquants ».



C’est à l’école municipale des sports d’Ajaccio en 2015 qu’Océane prend sa première licence au club Aiacciu Muay Thaï, le club de Pierre Sana. En 2018, elle poursuit au club de son père le Corsica Fight Kick Boxing où elle remporte ses premiers championnats. Au crépuscule de l’été 2022, elle quitte la Corse pour s'installer à Aix-en-Provence et y suivre des études de psychologie dans l'optique d'un master.



« Actuellement je pratique mon sport au club de ma faculté. Quand je reviens à la maison, c’est avec mon père que je continue ma préparation. Je peux bénéficier du statut de sportif de haut niveau universitaire ».





Si en kick-boxing, Océane concourt en moins de 55 kg, en boxe anglaise elle entre dans la catégorie des moins de 57 kg. « La priorité, ce sont mes études mais j’arrive à associer pratique sportive et études. Mes 2 récents titres en janvier et avril sont la cerise sur le gâteau ».



En juillet prochain, Océane retrouvera la compétition pour les championnats d’Europe à Zagreb. « En décrochant la médaille d’argent aux championnats de France universitaires de kickboxing à Troyes, le 22 janvier dernier et en obtenant le trophée de la meilleure technicienne de la compétition toute catégorie féminine Pre-combat, j’ai été sélectionnée pour participer à ces championnats d’Europe universitaire en Croatie du 20 au 23 juillet ».



Mais la jeune championne reste bien concentrée sur ses études : « Ma prochaine échéance évidemment ce sont mes partiels qui vont clôturer ma première année de licence de psychologie. Physiquement il me faudra aussi récupérer de mon entorse que je me suis faite au genou droit sur un mauvais appui lors de ma finale la semaine dernière. J’ai au minimum 3 semaines d’immobilisation et cela va me pénaliser dans ma préparation physique ».



Son objectif sportif ?

« Revenir en Corse avec le titre de championne d’Europe de Kick-Boxing 2023 ». Forza Océane !