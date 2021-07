L’Ajaccienne Carla Campinchi lauréate du Concours général des lycées 2021

En plus de ce deuxième prix, Carla Campinchi a obtenu cette année son baccalauréat mention « très bien », avec les félicitations du jury. Une reconnaissance que seuls 27 élèves de l’académie de Corse ont eu la chance de recevoir. De quoi clôturer en beauté un parcours marqué par l’excellence…. et rendre fiers ses parents, tous deux enseignants de formation. « J’ose espérer qu’on y est pour quelque chose » confie malicieusement son père. « On lui a donné le goût de la lecture, mais on n’a jamais eu besoin de la pousser » ajoute t-il. « Les rares fois où on a regardé ses cahiers, on peut les compter sur les doigts de la main... Tout ce qu’on lui a apporté, c’est beaucoup d’amour. Tout le mérite lui revient ! » renchérit sa mère.



À la rentrée, Carla Campinchi s’envolera pour Paris, poursuivre ses études en classe préparatoire économique et commerciale à Paris, au prestigieux lycée Louis-le-Grand. Ensuite, la jeune femme envisage de faire une école de commerce, avec, peut-être, un projet à l’étranger. « Voyager et travailler à l’étranger me plairait beaucoup ». Mais seulement pour un temps. Peut-être pour mieux revenir ? « Il est difficile de se détacher de ses racines » conclut-elle.