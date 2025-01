L’AOP du Pays d’Ajaccio fête la Saint-Vincent ce samedi 25 janvier

Les vignerons de l’AOP d’Ajaccio, en partenariat avec l’OIT du Pays d’Ajaccio, vont célébrer leur saint patron, Saint-Vincent, ce samedi 25 janvier à la Citadelle d’Ajaccio. Ce diacre et martyre de Saragosse (Espagne) au IVe siècle de notre ère est considéré comme le protecteur des travailleurs de la vigne. On prête à la Saint Vincent plusieurs légendes… Selon l’une d’entre elles, c’est son statut de martyr qui lui valut d’être sanctifié. Aussi surprenant que cela puisse paraître, il aurait été choisi de par son nom. Vin pour le fruit de la vigne et cent pour le sang. On peut y voir une illustration de la symbolique religieuse de l’eucharistie.



Côté vigne, la Saint Vincent marque la fin du repos hivernal; elle garantit une belle récolte. Cette fête a une double importance dans le calendrier des vignerons. C’est au Moyen Age que le 22 janvier est devenu le jour où les vignerons se réunissent pour prier et honorer les anciens. Les célébrations diffèrent selon les régions et leurs coutumes.



L’Abbé Constant intronisé aspirant de la confrérie du Sciacarellu



La Corse est attachée à cette tradition ; des cérémonies ont lieu un peu partout dans l’île. Les messes et processions sont l’occasion d’introniser de nouveaux confrères, comme l’explique Charlotte Lemonnier, Présidente de l’AOP d’Ajaccio : « Comme chaque année, nous allons introniser un aspirant dans la confrérie du Sciacarellu et au de l’actualité de l’année, nous avons choisi l’Abbé Constant. C’est un beau clin d’œil ! Même si nous sommes une confrérie bachique, il y a toujours un lien biblique avec la Saint-Vincent. Cette journée sera également un moment unique d’échanges, de partage et de convivialité autour du vin »



A partir de 11 heures, le grand public est invité à rejoindre le chapiteau, qui sera installé dans la Citadelle d’Ajaccio, afin de pouvoir déguster les vins de l’AOP d’Ajaccio et d’échanger avec les quinze vignerons présents pour l’occasion. Le principe est simple : chaque participant peut acheter son verre au tarif de 5 euros pour ensuite déguster l’ensemble des vins proposés par les vignerons. Une messe sera ensuite célébrée par le Cardinal Bustillo avant le perçage de la barrique, le partage du vin nouveau et l’intronisation de l’aspirant de la Confrérie du Sciacarellu. Une procession au flambeau est ensuite prévue avant de regagner le chapiteau pour la soirée festive en présence du groupe Moca.



Le programme de l'édition 2025