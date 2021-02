L'ADMR de Corse-du-Sud a fait un don global de 12 000 euros à trois associations

C'est un véritable circle vertueux de la solidarité qui s'est mis en place en Corse-du-Sud grâce à la décision prise par la Mutuelle de la Corse d’exonérer des cotisations du mois de décembre 2020 l’ensemble des structures affiliées. Durant ce contexte difficile ce geste citoyen a inspiré l'ADMR de Corse-duSud qui a souhaité faire don de l’ensemble des cotisations mutuelles épargnées à trois associations locales.

« Nous souhaitons remercier la Mutuelle de la Corse qui, par ces actions, atténue sensiblement l’impact de la crise sanitaire sur les entreprises de notre territoire » indique dans un communiqué la direction de l'ADMR qui précise « c’est dans ce même esprit, porteur des valeurs de respect et de solidarité depuis plus de 50 ans, que notre a souhaité faire don de l’ensemble des cotisations mutuelles exonérées à La Ligue contre le Cancer, à hauteur de 4000 euro, au Pôle Surdité de Corse, à hauteur de 4000 euros et à la Fondation de l’Université de Corse, à hauteur de 4000 euros.»