L'ACA sombre à domicile face à Auxerre (0-3)

Stade François-Coty AC Ajaccio : 0 AJ Auxerre : 3 (0-3)

Pour Auxerre : Touré (3e), Da Costa (6e), Alphonse (csc 45+2)

Arbitre : Bastien Dechepy

Avertissements : Diallo (50e) à l'AC Ajaccio, M'Changama (66e), Zedadka (86e) à l'AJ Auxerre.



AC Ajaccio

Leroy, Alphonse puis Diallo (46e), Mayembo puis Avinel (46e), Gonzalez, Koné, Barreto, Marchetti, puis Mangani (76e) Coutadeur, Spadanuda puis Nouri (76e), Idrissy, Hamouna puis Soumano (71e)



AJ Auxerre

Radu, Raveleson puis Pellenard (77e), Jubal, Jeanvier, Zedadka, Massengo, Touré puis Danois (89e), Boto, M'Changama, Hein puids Autret (77e), Perrin puis Niang (77e), Da Costa puis Abline (67e)



Il ne fallait pas être en retard ce dimanche après-midi au stade François-Coty où l'AC Ajaccio qui recevait l'AJ Auxerre n'avait pas le droit de se rater.

Mais ce ne sont pas les Ajacciens qui ont été les premiers à se mettre.

En effet, en moins de temps qu'il ne faut pour l'écrire, les visiteurs avaient, déjà, frappé à deux reprises en l'espace de 6 minutes.



La première fois c'est Tour qui, à gauche de la cage ajaccienne, armait une frappe qui achevait sa course au fond des filets drd locaux.

Trois minutes plus tard, c'était au tour de Da Costa de faire parler la poudre en reprenant de la tête ce ballon adressé par Reveloson.

Deux buts en trois minutes et en l'espace de 6 minutes de jeu pour Auxerre : c'était plutôt mal engagé pour l'ACA et François-Coty ne se ménageait pas pour le faire savoir à ses joueurs !



L'ACA tentait bien alors de se mettre dans le bon sens de la marche, mais toutes ses timides tentatives étaient vouées à l'échec, une aubaine pour l'AJA qui rebondissait, chaque fois menaçant, dans le camp des locaux.

À ce rythme les joueurs de Pantaloni n'avaient aucune chance de combler leur retard.

Pire encore : comme si cette faiblesse d'ensemble ne suffisait pas, les impondérables venaient, à leur tour, compliquer la tâche des Ajacciens à l'image du 3e but concédé aux Auxerrois par le malheureux Alphonse qui, déjà blessé, marquait contre son camp après un tir de Perrin, quelques minutes avant la pause.

3 à 0, le sort du match était scellé comme sans doute l'avenir de l'ACA en Ligue 1.

Restait à savoir comment l'équipe d'Olivier Pantaloni allait essayer de se reprendre après cette première période calamiteuse.

La formation ajaccienne a bien essayé de réagir, mais ces deux buts encaissés d'entrée de jeu ont été autant de coups d'assommoir dont ils ne. se sont jamais remis.

Au terme de cette 30e journée, l'ACA est 19e et compte désormais un retard de 7 points sur le premier non relégable Brest en l'occurrence.



La messe est-elle pour autant déjà dite pour l'ACA sachant qu'il y a encore 8 matches à disputer ?