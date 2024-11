L'ACA se déplace à Dunkerque - Mathieu Chabert : "Reproduire à l’extérieur ce que nous réussissons à faire à domicile"

Encore une fois, l’ACA est passé au travers en Coupe de France, après une élimination amère aux Herbiers, la semaine dernière (2-1). Mathieu Chabert, le coach ajaccien, veut rapidement tourner la page de cette désillusion : « On est passé à autre chose après cette élimination en Coupe de France. On a la chance de jouer ce lundi, donc on a eu largement le temps de la digérer et de bien préparer ce match face à Dunkerque. Maintenant, on essaye de maintenir la dynamique des deux derniers matchs de championnat même ils étaient à domicile. Il faut réussir à reproduire à l’extérieur ce que nous arrivons à faire à domicile. Il n’y a aucune raison que nous n’arrivions pas à le faire ».



« Calme, sérénité, envie et détermination »



Même si l’ACA compte deux matchs en moins que les autres équipes, dont un à terminer face à Bastia, et cette rencontre face à Dunkerque, en clôture de la 14e journée de Ligue 2, la situation au classement est peu réjouissante.

Seizièmes avec 14 points, les Acéistes restent sur quatre revers consécutifs en comptant la Coupe de France et n’ont plus gagné à l’extérieur depuis plus d’un an. Une éternité. Malgré tout, l’entraîneur ajaccien veut rester optimiste et réfute l’idée d’un ACA à deux visages : « La situation au classement n’est pas encore forcément lisible, car nous avons deux matchs de moins que les autres. On aborde la série de rencontres à venir avec beaucoup de calme et de sérénité, mais aussi beaucoup d’envie et de détermination, car nous sommes dans la bonne voie à domicile, notamment quand on observe le contenu de nos derniers matchs. L’objectif c’est le reproduire à l’extérieur. Je ne suis pas forcément d’accord sur le fait qu’il y ait un ACA à deux visages à domicile et à l’extérieur. À Guingamp, on prend un but à la 90e minute et n’oublions pas les nombreuses erreurs d’arbitrage qui nous ont pénalisées. En termes de contenu, nous ne sommes pas loin de la vérité. On a eu beaucoup de vents contraires. On va réussir par le travail et la détermination à faire sauter ce verrou. Il y a une très mauvaise dynamique, c’est certain, mais on prépare les matchs de la même saison ».



Pour ce déplacement à Dunkerque, les Ajacciens seront privés de Soumano, Touzghar blessés, Kouassi et Bamba suspendus, et Barreto en phase de reprise.

Face à une équipe qui reste sur six victoires consécutives à domicile, l’ACA va devoir monter de plusieurs crans son niveau de jeu à l’extérieur, pour espérer ramener un résultat positif de son déplacement dans le Nord.



Le groupe ajaccien

Sollacaro, Quilicchini, Youssouf, Ayessa, Strata, Vidal, Huard, Mangani, Puch, Everson, Anziani, Jabol, Chegra, Coutinho, Kanté, Santelli, Ibayi, Ben Touré

Blessés : Soumano, Al Hassan Touré, Touzghar, Barreto

Choix : Campanini, Quemper, Valentin

Suspendus : Kouassi, Bamba