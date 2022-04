L’ACA s'impose face à Dunkerque (2-1) et maintient la cadence

Dans un match facilité par deux buts inscrits dans le premier quart d’heure, l’ACA pensait avoir fait le plus dur face à des Nordistes complètement ballottés et inexistants au cours du premier acte. De fait, les « bianchi è rossi » auraient dû, avec un soupçon de réalisme, plier la rencontre en première période.

Tout commence pourtant même parfaitement avec un superbe centre de Laçi pour la tête de Courtet, imparable face au portier dunkerquois (3e). Une entame parfaite qui permet aux Ajacciens d’étouffer leurs adversaires et d’en remettre une couche. Il faut même une parade miraculeuse du pied, façon gardien de handball, de Maraval sur une tête de Bayala pour éviter le pire (11e). Acculés devant leur but, les Nordistes reculent et donnent des signes d’inquiétudes. Et à la suite d’une faute sur Laçi, les « bianchi è rossi » obtiennent un coup franc plein axe 18 mètres. D’un superbe ballon brossé, Marchetti double la mise (17e). On joue à peine depuis un gros quart d’heure et on se demande à quelle sauce cette formation nordiste va être croquée tant elle est dominée dans tous les compartiments du jeu. Fort heureusement pour elle, l’ACA desserre quelque peu son étreinte tout en se créant de nouvelles occasions. À la pause, les Ajacciens tiennent le bon bout et il sont bien inspirés puisqu’à l’Abbé Deschamps, l’AJA mène devant Dijon (2-0) et à Charléty, le PFC en fait de même contre Caen (1-0).



Dunkerque relancé

Au retour des vestiaires, le scénario ne change guère avec des Ajacciens toujours aussi entreprenants et des Nordistes, qui n’ont pas tiré une seule fois au but. On se dit que l’ACA va soigner sa différence de but. Marchetti est tout près du doublé sur un missile dont il a le secret mais le ballon atterrit sur la barre (53e). Les Ajacciens continuent mais sur un ballon anodin, Diallo veut donner de la tête sur Leroy et Majouga en profite pour réduire le score (64e) et remettre les Nordistes, jusqu’ici inexistants, dans le match. A l’inverse, les Ajacciens donnent quelques signes de faiblesse. Et il faut même un miracle, sur un nouveau ballon en profondeur, pour que Rocheteau, qui vient contourner Leroy, n’égalise. L’attaquant dunkerquois manque le cadre (69e). Il reste une vingtaine de minutes et l’ACA va fermer à double tour et tenir son résultat. Trois points logiques mais quelques frayeurs qui auraient pu être évitées. Cinquième victoire de rang pour l’ACA qui maintient la pression sur ses adversaires.



Stade François Coty

ACA bat Dunkerque 2-1 (2-0)

Temps frais

Arbitre : M.Rainville

Spectateurs : 4000 environ

Buts : Courtet (3e), Marchetti (17e) pour l’ACA

Majouga (64e) pour Dunkerque

Avertissements :

Dunkerque : Pierre (77e), Brahimi (90e)



ACA

Leroy- Kalulu, Gonzalez, Vidal, Diallo (Youssouf 78e)- Bayala (Nouri 65e), Marchetti, Laçi (Chabrolle 90+2), Cimignani (Barretto 65e)- Krasso, Courtet (cap.) (Moussiti-Oko 78e)- ent : O.Pantaloni



Dunkerque

Maraval- Thiam, Ba, Gomis, Trichard- Ouadah, Pierre (Bardeli 84e), Brahimi, Rocheteau (Veiga 84e)- Tchokounté (Niane 65e)- Majouga (Kikonda 65e)-ent : R. Revelli