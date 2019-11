L’ACA s’impose devant Rodez (1-0) et prend la tête de la Ligue 2

Il y a des chiffres qui ne trompent pas. Quand une équipe conserve son but inviolé depuis plus de 450 minutes, reste invaincue depuis deux mois et dispose d’atouts offensifs et défensifs de grande qualité, notamment un gardien décisif à chaque match, elle a incontestablement un coup intéressant à jouer dans une compétition. Encore une fois, l’ACA en fait la démonstration ce vendredi face à Rodez. Un match solide, un mental d’acier, et à l’arrivée la tête de la Ligue 2 en attendant Lorient-Lens et Niort Sochaux ce samedi.

Campés en traditionnel 4-4-2, les Ajacciens prennent, d’entrée, les commandes de la rencontre. À deux reprises, Cuypers est même tout près de marquer dans un premier quart d’heure à sens unique. En fait, les Ruthénois vont subir une grosse vingtaine de minutes avant d’être proches de faire mouche sur leur première véritable incursion dans le camp « rouge et blanc ». Bien lancé par Caddy, Mathis s’écroule dans la surface. M.Varela désigne le point d de pénalty mais Leroy stoppe la tentative de Caddy (23e). Un premier tournant dans la partie. L’ACA reprend sa domination, cherche à, écarter et sur un centre de Cuypers, Bayala frappe au point de pénalty mais la barre sauve le portier visiteur (39e). À la pause, les Ajacciens mènent aux points mais cela reste insuffisant.



Le bijou de Laçi

Le scénario ne change guère au retour des vestiaires avec des locaux toujours aussi conquérants qui s’efforcent, sur un terrain encore une fois limite, de développer le football qu’on leur connaît. Des efforts récompensés peu avant l’heure de jeu sur une superbe frappe pleine lucarne de Laçi à la suite d’un ballon de Bayala (56e). Le plus dure est fait mais il faut rester concentré. Les Ajacciens s’y emploient face à un adversaire qui donnera tout dans les dernières minutes. Leroy bien devant Mathis (86e) mais dans la foulée c’est Jallow, sut un coup franc de Coutadeur qui peut ôter tout suspense à la fin de la rencontre. Finalement, on en reste là. Nouvelle victoire pour l’ACA qui confirme et s’installe en tête de la Ligue 2. Une soirée tout bénef…



Football Ligue 2 13e journée

Stade François Coty

ACA bat Rodez 1-0 (0-0)

Temps frais

Terrain bosselé

Arbitre : M.Varela

Spectateurs : 4000 environ

But : Laçi (56e)

ACA

Leroy- Kalulu, Avinel, Diallo, Huard- Bayala (Cavalli 90+3), Coutadeur (cap.), Laçi, Tramoni (Jallow 78e)- Cuypers (Mendes 46e), Courtet- ent : O.Pantaloni

Rodez

Desmas- Peyrelade, Roche, Bardy, Sanaia, Chougrani- Poujol (Ruffaut 74e), Ouammou, Douline- Caddy (Sané 82e), Mathis (Bonnet 67e)- ent : L. Peyrelade.