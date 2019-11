L'ACA rejoint dans le temps additionnel par Guingamp (1-1)

Difficile de se contenter d'un résultat nul quand les trois points vous tendent les bras durant de longues minutes. Même si les Ajacciens auraient signé pour un nul au début de la rencontre, ils peuvent regretter ces dix dernières minutes où ils ont été mis sous pression par des Bretons qui, paradoxalement, semblaient en panne d inspiration à l'heure de jeu. À l'arrivée, un point qui permet à la bande à Pantaloni de conserver sa place sur le podium et de poursuivre une série d'invincibilité qui dure depuis deux mois et demi.





C est ce que l'on retiendra au final de cette partie. Campés en traditionnel 4-4-2, les Ajacciens vont souffrir durant le premier quart d'heure. Fort heureusement, Leroy et sa défense, font bonne garde. Puis, dans la lignée de ce qu'ils démontrent depuis le début de la saison, les "rouge et blanc vont, sans paniquer, commencer à pointer le bout de leur nez. Solides sur leur base arrière ils.se montrent dangereux offensivement sous l'impulsion d un Matteo Tramoni omniprésent et d un milieu de terrain très actif. Cuypers ouvre trop son pied droit sur un ballon de Coutadeur, mais le signe est encourageant.





Côté breton, on s'efforce de varier entre les ailes et l'axe mais Leroy, encore déterminant, veille au grain de même qu'une charnière centrale à son avantage dans les airs. Finalement, l'ACA va frapper fort au bon moment. En contre, Bayala s'appuie sur Cuypers et vient battre Guivarch de près (43e). De sorte que les Ajacciens virent en tête à la pause et font douter leur adversaire.





L'En Avant entame le second acte pied au plancher. Il faut encore un Leroy très inspiré sur des tentatives de Gomis et Pelé. L'ACA fait le dos rond avant que le jeu s'équilibre. Mais les Corses, qui auront pourtant des situations de contre, reculent. Et la fin de la rencontre est à l'avantage de Bretons qui trouvent un second souffle.

Le ballon voyage dangereusement devant le but de Leroy encore une fois impérial. Les Ajacciens croient tenir un nouveau succès quand, au bout du temps additionnel, Roux reprend victorieusement un dernier centre de la droite...

Rageant.

L'ACA conserve toutefois sa place sur le podium. Le face a face avec Lens dans deux semaines vaudra son pesant d'or....





Stade du Roudourou GUingamp-ACA 1-1 (0-1) Temps frais

Spectateurs: 8 000 environ

Arbitre: M Abed

Buts. Bayala (43e) pour l'ACA N.Roux (90+2) pour Guingamp Avertissements: Mellot (66e) pour Guingamp Tramoni (68e), Bayala (90+3) pour l ACA





En Avant Guingamp

Guivarch-Mellot, Kerbrat (cap.), Niakaté, Poaty- Phiry, M Changama- Pelé (Merghem 70e), Rodelin (Valdivia 82e), Gomis (Roux 64e)- Perriot - ent: S.Didot





ACA

Leroy- Kalulu,Choplin, Avinel, Youssouf-Bayala, Laçi, Coutadeur(cap.), Tramoni (Jallow 73e)-Cuypers (Mendes 81e) Courtet- ent: O.Pantaloni