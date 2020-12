L'ACA en échec face au Havre (1-1)

Stade François-Coty, AC Ajaccio : 1 Le Havre : 1 (0-1)

Buts pour l’ACA : Courtet ((65e) sur penalty

Pour Le Havre : Gibaud (40e)

Arbitre : Jérémie Pignard

Avertissements : Laci (39e), Avinel (68e), Barretto (84e) à l’AC Ajaccio, Mayembo (4e) au Havre.

Exclusion : Bazile (66e) au Havre



AC Ajaccio

Leroy, Kalulu, Sainati, Avinel, Diallo, Laci puis Marchetti (76e-, Coutadeur, Nouri puis Mattoir (86e), Barretto, Youssouf, Moussiti-Oko puis El Idrissy (76e)



Le Havre

Georgelin, Gibaud, Mayembo, Ersoy, Meras, Lekhal, Basque; Bazile, Thiaré, Cornette puis Alioui (81e)



L’ACA, sous la pluie, a sans doute dominé son sujet en possédant le ballon et en se montrant beaucoup plus entreprenant que son adversaire normand, mais à la pause c’est Le Havre qui avait viré en tête à la faveur d’un but de Gibaud qui s’était trouvé à point nommé pour reprendre le ballon repoussé par Leroy après un coup-franc de Cornette.

C’était mal payé pour les Ajacciens qui avaient entamé la partie tambour battant avec dès la 5e minute de jeu une double opportunité - Nouri et Barretto - mais Georgelin avait tout renvoyé.



A la reprise les Ajacciens, à leur avantage sur le plan technique mais qui péchaient toujours au plan de la finition, avaient encore et toujours la possession du ballon mais c’était encore Le Havre qui se créait la meilleure occasion par l’intermédiaire de Thiaré sur laquelle Leroy dut s’envoler pour détourner sur son poteau, preuve que les joueurs de normands commençaient à s’enhardir.

Mal leur en prit

En effet alors que l’on se posait la question de savoir comment les locaux allaient pouvoir réussir à mettre le tableau d’affichage en adéquation avec leurs velléités, Meras, en contrôlant le ballon de la main dans sa surface, donnait l’occasion à l’ACA de revenir à la hauteur de son adversaire. En tout cas Courtet profitait pleinement de la situation en égalisant sur le penalty accordé par l’arbitre.

Les esprits s'échauffaient alors quelque peu sur le terrain : Bazile était exclu côté Normand par Jérémie Pignard et Laci écopait d'un carton jaune dans la foulée.



Pourtant c'était encore Le Havre, réduit à 10, qui se créait une superbe occasion par Thiaré mais Leroy ne se laissait pas abuser. Le gardien ajaccien récidivait même quelques minutes plus tard face à Thiaré puis Ersoy et en écho l'ACA jetait toutes ses forces dans la bataille pour enlever le gain de la partie?

Il devait finalement se contenter d'un partage des points, le quatrième consécutif.