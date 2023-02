L'AC Ajacio dominé à Lorient (3-0)

Stade du Moustoir, FC Lorient : 3 AC Ajaccio : 0 (2-0)

Buts pour Lorient : Dieng (6e) sure penalty, Faivre (43e), Ponceau (58e)

Arbitre :Eric Wattelier

Avertissements : à Lorient; Youssouf (28e), Viidal (49e) à Ajaccio



FC Lorient

Mannone, Le Goff, Kalulu, Talbi, Meïté, Le Fée puis Abergel (63e), Makengo, Ponceau, Faivre, Dieng puis Le Bris (64e), Koné





AC Ajaccio

Leroy, Avinel, Alphonse, Gonzalez, Vidal, Hamouma, Youssouf, Barreto, Marchetti, Bayala puis Kouamé (87e), Soumano puis Djitté (62e)



C'est encore, très rapidement, que l'AC Ajaccio a été mené à la marque ce dimanche en milieu d'après-midi à Lorient.

On jouait, en effet, la 6e minute quand Dieng transformait le penalty accordé par l'arbitre, après consultation de la Var, et cette faute de la main de Gonzalez.

Un coup du sort qui a amené les Ajacciens à réagir notamment sur cette belle tentative de la tête de Marchetti, des Ajacciens qui peu après ont réclamé, mais en vain, un penalty pour cette main de Makongo sur ce centre de Youssouf, mais M. Wattelier n'a pas bronché.

Alphonse a tenté, lui aussi, un peu plus tard sa chance, mais c'était Lorient par l'intermédiaire de Le Goff qui se créait la meilleure occasion, mais Barreto sur coup-franc n'était pas en reste obligeant Mannone à user des deux poings pour écarter le danger.

Mais c'est finalement Lorient qui trouvait le chemin des filets juste avant la pause et cet échange entre Koné et Le Fée au terme duquel Faivre se trouvait à point nommé pour tromper Leroy après le tir renvoyé de son coéquipier.

Encore un but difficile à digérer pour l'ACA qui aurait pu revenir à la marque quelques minutes après la reprise après cette reprise de la tête de Soumano qui mettait Mannone dans ses petits souliers.

Puis c'était le coup d'assommoir pour les visiteurs.

Une poignée de secondes avant l'heure de jeu, un centre de Dieng, ponctuant une belle action des Merlus, était repris pat Ponceau qui en deux fois avait raison de Leroy.



Plus rien ne sera marqué jusqu'au coup de sifflet final.

Avec ce nouveau revers, l'ACA glisse à la 19e place, mais rien n'est perdu : la venue de Troyes la semaine prochaine pourrait lui permettre de se hisser à la 16e place salvatrice occupée actuellement par Brest avec seulement deux petites unités supplémentaires.