L’AC Ajaccio s’incline logiquement face au Paris FC (0-2)

Délocalisé à Caen, pour cause de pelouse impraticable à Charléty, le match entre le Paris FC et l’AC Ajaccio n’avait pas attiré la foule des grands soirs au stade d’Ornano.

Une rencontre, qui avait des airs de huis clos, et qui devait débuter avec des choix forts côté rouge et blanc avec notamment la titularisation de François-Joseph Sollacaro à la place de Mathieu Michel et celle de Riad Nouri, dans l’entrejeu. Une équipe composée d’un seul véritable attaquant Ibayi en pointe et d’un milieu de terrain renforcé composé de 5 éléments.

Une équipe ajaccienne qui démarrait la rencontre de manière prudente, témoignant d’un besoin évident de se rassurer après la désillusion face à Annecy. En face le Paris FC se montrait dangereux surtout grâce à Kebbal, particulièrement actif sur son côté droit. Malgré tout, le match manquait cruellement d’intensité et les deux équipes n’arrivaient pas à s’approcher véritablement du but adverse. Hamel, à la suite d’un centre de Gaudin, était le premier à inquiéter Sollacaro, d’une tête, captée sans problème par le portier insulaire (25e).

Trois minutes plus tard, les Ajacciens réagissaient et Sakhi bien alerté aux 20 mètres, adressait une frappe enroulée, mais Nkambadio se détendait pour repousser le danger en corner (29e). Dans la foulée, Camara trouvait Dicko dans la surface ajaccienne, mais là encore la tête de l’attaquant parisien atterrissait directement dans les gants de Sollacaro (33e). Et c’est tout pour cette première mi-temps plutôt terne entre les deux équipes.



Gory rentre, ouvre la marque et sort sur blessure



Au retour des vestiaires, les Parisiens avaient visiblement eu pour consignes de jouer plus haut. Et sur un bon ballon de Dicko pour le nouvel entrant, Gory, bien placé dans les 6 mètres ajacciens, le Paris FC ouvrait la marque sur sa première occasion de la reprise (53e). L’attaquant parisien se blessait d’ailleurs dans la foulée et devait céder sa place.

Quelques minutes, plus tard, sur un duel, avec Vidal, Dicko l’attaquant parisien, de volée trouvait le petit filet de Sollacaro pour doubler la marque (64e). De leur côté, les Ajacciens réagissaient enfin sur une belle frappe de Barreto, entré en jeu après 5 mois d’absence, mais le gardien francilien repoussa la tentative du milieu de terrain rouge et blanc (66e) qui prenait pourtant le chemin de la lucarne !

Malgré les entrées en jeu de Touré, Soumano ou encore Touzghar, les Ajacciens n’arrivaient pas plus à se créer d’occasions franches malgré une ultime tentative de Sakhi et devait logiquement s'incliner. L'ACA glisse dangereusement au classement et se retrouve désormais 12e du championnat avant la réception d'Auxerre, le leader de Ligue 2, le 1er avril prochain à Timizzolu.