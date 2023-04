L'AC Ajaccio revient bredouille de Strasbourg

Stade de La Meinau, RC Strasbourg : 3 AC Ajaccio : 1 (1-0)

Buts pour Strasbourg : Gameiro (26e) sur penalty, Diarra (71e), Susuki (89e)

Pour Ajaccio : Barreto (76e)

Arbitre : Stéphanie Frappart

Avertissements : Prcic (78e), Diarra (90e)à Strasbourg; El Idrissy, Coutadeur (62e), Avinel (70e), Diallo (83e), Koné (90e) à Ajaccio



RC Strasbourg

Sels - Guilbert, Perrin, Djiku (cap.), Perrin, Sobol - Sanson, Aholou puis Pric (57e), Bellegarde puis Diarra (63e) - Gameiro, Mothiba puis Sissoko (63e)



AC Ajaccio

Leroy - Koné, Gonzalez, Avinel, Diallo - Bayala puis Touzghar (65e), Mangani, Coutadeur (cap.) puis Marchetti (65e) Spadanuda puis Hamouma (56e) - Barreto, El Idrissy puis Nouri (56e)





C'est sur un penalty, que Stéphanie Frappart a mis du temps à accorder aux Strasbourgeois, que le RCS a pris l'avantage au milieu de la première période de jeu face à Ajaccio qui lutte lui aussi pour son maintien.

C'est quand Bellegarde s'est infiltre côté droit dans la surface corse que tout s'est joué. Il semblait s'être défait en deux temps de Gonzalez quand l'Alsacien s'est écroulé dans la surface corse. Stéphanie Frappart a signalé une sortie de but.mais ses ses assistants vidéo l'ont convaincue du contraire.

Finalement la VAR permettait de relever qu'il y avait bien eu une faute de Gonsalez et que le penalty s'imposait.

La suite on la connaît. C'est cette Panenka de Gameiro : Leroy plongeait à droite à droite, le ballon quant à lui s'engouffrait au centre de la cage insulaire.



Strasbourg poussa alors pour faire le break.

Gameiro fut à deux doigts d'y parvenir s'il n'avait pas été devancé, sur ce service de Perrin, par Leroy. Ce même Leroy, d'une claquette magistrale, écartait encore le danger sur la reprise de la tête de Mothiba. Juste avant la pause, c'était au tour de Diallo de permettre à l'AC Ajaccio de rentrer aux vestiaires avec ce court handicap : il sauvait sur sa ligne la frappe de Mothiba.





Le RC Strasbourg accentuait la pression en seconde période et finissait par creuser l'écart à vingt minutes de la fin quand sur un coup franc de Sanson, mal dégagé par la défense ajaccienne, Diarra récupérait le ballon à l'angle des six mètres et fusillait Leroy à bout portant.

Certes Barreto permettait aux Corses d'entretenir un petit espoir 5 minutes plus tard après cette belle percée plein axe de Marchetti, mais le dernier mot restait à Strasbourg et son japonais Susuki qui remportaient ce match capital dans la course au maintien dans laquelle ils sont eux aussi engagés.