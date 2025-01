L’AC Ajaccio renverse Caen (2-1)

Mendy ouvre la marque… en position de hors-jeu



Mais, au retour des vestiaires, et alors que le rythme baissait, sur une contre-attaque rondement menée, Najim centrait parfaitement pour Alexandre Mendy, le buteur caennais, qui de la tête trompait Sollacaro et ouvrait la marque (60e). Un but qui n’aurait pas dû être accordé, Mendy, se trouvant en position de hors-jeu et qui s’ajoute à la longue liste des faits de jeu en défaveur de l’ACA. Les Ajacciens ne se laissaient pas abattre par ce coup du sort et Bamba, sur corner, égalisait dans la foulée (70e). Puis, sur un nouveau coup de pied arrêté, Kanté, reprenait instantanément un ballon dans la surface caennais et faisait hurler de joie Timizzolu (84e). La fin de match devenait insoutenable avec une équipe caennaise qui se ruait à l’abordage mais la défense ajaccienne tenait bon et Kouassi ratait même le 3e but lors d’un face à face avec le gardien normand. Grâce à cette victoire, l’ACA reprend la 16e, synonyme de barragiste, à son adversaire du soir et revient à trois points de Troyes, le 15e. Et retrouve surtout le sourire.