L'AC Ajaccio ramène encore un bon point de Grenoble (2-2)

Stade des Alpes, Grenoble Foot 38 : 2 AC Ajaccio : 2 (1-1)

Buts pour Grenoble : Delos (5e), Jabbari (82e) sur penalty

Pour Ajaccio : Bamba (16e), Everson (90+5)

Arbitre : Guillaume Paradis.

Avertissements : Diba (47e), Paquiez (55e), Jabbari (90eç à Grenoble .



Grenoble

Diop - Delos, Paquiez, Mouyokolo, Xantippe, A. Mendy - Diba puis Sylvestre (66e), Benet, Valls - Y. Diaby puis Jabbari (77e), Olaitan puis Kérouédan (77e)

Remplaçants : (g) Allain, M. Diarra, Rigo, Toura.





AC Ajaccio

Sollacaro - Vidal (cap), Youssouf puis Quemper (89e), Strata, Lecat, A. Bamba - Puch-Herrantz, Everson, J. Anziani puis Mangani (77e) - Soumano puis Chegra (77e), A. Kante puis Santelli (59e).

Remplaçants : (g) Contena, Campanini, Martinez-Jullien, Santelli.



Grenoble et Ajaccio n'ont pas été longs à se mettre en train ce vendredi soir au stade des Alpes, mais, si Grenoble a tiré le premier, l'AC Ajaccio, revigoré depuis l'avènement de Thierry Debès à la tête de l'équipe, a vite répliqué.

Bref, il ne fallait pas être trop en retard pour apprécier ce début de match tonitruant.



En effet on jouait à peine la 5e minute quand, sur sa première offensive, le GF38 faisait mouche. Delos s'enfonçait dans la défense ajaccienne, repiquait dans l'axe depuis son côté droit avant d'enrouler une frappe du pied gauche qui avait raison de la vigilance de Sollacaro, battu malgré son plongeon.



Mais Ajaccio volontaire répliquait presque aussitôt avec Puch-Herrantz après une tentative de Youssouf repoussée par Diop. Mais gêné par un défenseur local, l'Ajaccien malgré la cage adverse grande ouverte, envoyait le ballon dans les nuages.

Ce n'était que partie remise.

En effet, peu après le premier quart d'heure de jeu, l'AC Ajaccio sur son premier corner, rétablissait l'équilibre de bien belle façon après ce ballon placé par Julien Anziani sur la tête de Bamba qui jaillissait au premier poteau et égalisait de la tête.





Grenoble tentait alors de reprendre la direction de la partie et s'il multipliait les initiatives Ajaccio, solide, répliquait en contres et sur l'un d'entre eux Soumano, contré au moment de son tir, aurait pu faire encore bien des misères à des Grenoblois qui ont dominé les débats sans pour autant parvenir à désarçonner cette équipe ajaccienne.

À la pause l'ACA tenait le bon cap.



Mais, dès la reprise Grenoble se montrait toujours aussi pressant sans pour autant trouver la faille même si Olaitan réclamait un penalty après ce contact avec Youssouf en pleine surface de réparation.

Puis le GF 38 enchaînait 3 corners consécutifs, mais ce n'est pour autant qu'Ajaccio qui pliait plus souvent qu'à son tour était disposé à rompre.

On en avait encore une preuve à la 80e minute de jeu quand Valls tentait d'abuser Sollacaro, mais le gardien ajaccien ne se laissait pas surprendre. Cependant, il ne pouvait rien quand, lors des minutes suivantes, Grenoble obtenait un penalty après un contact vraiment pas évident entre Pereira et le Grenoblois Mouyokolo.

Malgré des protestations justifiées, M. Paradis se montrait intraitable.

Et Jabbari prenait Sollacrao à contre-pied.

Malgré ce coup du sort l'ACA tentait alors de revenir dans le match et force de pousser allait y parvenir durant le temps additionnel après cet ultime corner converti victorieusement par Everson, fou de joie lui qui avait été puni par l'arbitre sur le penalty qui avait permis à Grenoble de reprendre l'avantage.

Les dieux du foot venaient de réparer une injustice.