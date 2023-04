L'AC Ajaccio partage les points face à Brest (0-0)

Stade François-Coty, AC Ajaccio : 0 Stade Brestois : 0

Buts pour l'AC Ajaccio

Pour le Stade Brestois :

Arbitre : Jérémy Stinat

Avertissements : Diallo (27e),El Idrissy (68e) à l'AC Ajaccio; Mounie (29e), Camara (34e) au Stade Brestois.

Exclusion : Touzghar (66e) à Ajaccio





AC Ajaccio

Leroy - Ismaël Diallo puis Avinel (86e), Gonzalez, Vidal, Kone - Barreto puis Bayala (16e), Marchetti (C), Mangani, Belaïli puis Touzghar (63e) - El Idrissy, Hamouma puis Spadanuda (63e)





Stade Brestois

Bizot - Fadiga, Chardonnet (C), Brassier, Duverne - Belkebla puis Magnetti (82e), Lees-Melou - Honorat puis Del Castillo (62e) puis Pereira Lage (71e), Camara puis Lemaréchal (71e), Le Douaron puis Elis (82e) - Mounie



On ne peut pas dire que cette rencontre entre les Corses de l'AC Ajaccio et les Bretons du Stade Brestois a atteint les sommets.

Au terme de la première période de jeu même si la volonté avait été ajaccienne ajaccienne les occasions et les frappes cadrées ont été rares même si sur ce plan les Ajacciens avaient fait un petit peu mieux que leurs adversaires : deux occasions par l'intermédiaire de El Idrissy (32e) et Belaïli (45e) et une frappe de Gonzalez (30e) pour l'ACA et, ni occasions ni frappes pour les Bretons.

Bref, une première période sans relief qui a été loin de soulever l'enthousiasme du publlc de François-Coty.





La seconde allait être un peu plus rythmée avec peu après la reprise un tir - le premier cadré de Brest - de Lees-Melou qui n'a pas surpris Leroy puis à l'heure de jeu quand le tir de Mounié dévié par Vidal puis Diallo a frôlé le poteau gardien ajaccien. Entre-temps certes, Hamouna avait donné l'occasion à Belaïli d'aller inquiéter Bizot, mais Lees-Malou a réussi à écarter le danger.(56e).



La tension est montée ensuite d'unn cran sur le terrain On, a vu ainsi l'arbitre brandir un carton rouge à l'encontre de l'attaquant Touzghar qu'Olivier Pantaloni venait d'appeler sur le terrain pour succéder à Belaïli

Puis El Idrissy écoper d'un avertissement pour contestation. Tout cela n'a pas arrangé les affaires ajacciennes qui sans un excellent Leroy, auteur d'une belle parade devant Mounié auraient pu s'achever par une septième défaite consécutive.



Finalement malgré Brest qui a continué à mettre la pression sur la défense ajaccienne, on devait en rester là.

L'ACA n'a certes pas perdu, mais toute petite consolation, il a mis un terme à la série négative à laquelle il semblait s'être abonné.

Mais cela n'a rien changé à sa situation au bas du tableau et le club ajaccien sait de quoi son demain sera fait.