L’AC Ajaccio obtient un bon point à Laval (1-1)

Laval – AC Ajaccio 1-1

Stade Francis Le Basser

4 000 spectateurs environ

Arbitre : Mr Ahmed Taleb

Buts : Soumano (7e) pour l’ACA ; Sanna (43e) pour Laval

Avertissements : Barreto (44e), Quemper (58e), Mangani (73e), Jabol (75e) pour l’ACA ; Sanna (43e), Thomas (40e), Sellouki (60e) pour Laval



Laval

Samassa, Thomas, Camara (Roye, 87e), Vargas (Doucouré, 65e), Seliouki (Goncalves, 87e), Zohi (Tell, 77e), Sanna, Cherni (Kokolo, 77e), Kouassi, Tavares, Ouaneh, entraineur : Olivier Frapolli



AC Ajaccio

Sollacaro, Youssouf, Huard (Quemper, 22e), Bamba, Ayessa, Mangani, Jabol, Anziani (Chegra, 80e), Barreto (Strata, 63e), Soumano (Puch, 80e), Touzghar (Ibayi, 80e), entraineur Mathieu Chabert



Après un début de saison intéressant marqué par deux victoires à domicile et une défaite à l’extérieur, Mathieu Chabert attendait beaucoup de ce déplacement à Laval. Avec notamment pour ambition de bien réussir son entame de match et de ramener un résultat positif à l’extérieur. Pour cette rencontre, le coach ajaccien avait décidé d’aligner une équipe en 4-4-2 sans trop de surprises si ce n’est peut-être le duo Soumano-Touzghar à la pointe de l’attaque soutenu par Barreto et Anziani sur les flancs du milieu de terrain.



Soumano ouvre le score



Moussa Soumano allait d’ailleurs immédiatement s’illustrer après un une-deux avec Barreto, l’attaquant ajaccien récupérait le ballon sans la surface et trompait Samassa d’une frappe pied droit imparable (7e). Cela ne pouvait pas mieux commencer pour l’ACA, qui avait à cœur de bien réussir ce début de match. Mieux organisés, les Ajacciens pressaient haut des Lavallois à la peine, qui n’arrivaient pas à s’approcher des buts de Sollacaro au grand dam du public du stade Francis Le Basser. D’autant que sur un exploit personne, Anziani armait une magnifique frappe pied droit, aux 30 mètres, obligeant Samassa à un autre exploit en allant enlever le ballon qui prenait le chemin de la lucarne lavalloise (27e).



Sans se montrer dangereux, les locaux étaient toutefois tout proche d’égaliser avant la mi-temps à suite d’un coup de tête de Thomas, bien servi sur un corner de Sellouki, mais la tête du capitaine lavallois passa finalement juste à côté des buts de Sollacaro (39e). Mais, deux minutes plus tard, à la suite d’un contre bien mené par Camara, Laval allait finalement égaliser par l’intermédiaire de Sanna, à la réception d’un centre des « Orange » dans les 6 mètres ajacciens (43e). La fin de la période était même pénible pour l’ACA et Sollacaro devait s’employer au sol pour repousser la tentative de volée de Zohi à bout portant (44e). La mi-temps arrivait à point nommé pour des « Rouge et Blanc » complètement sonnés.



Sollacaro sauve l'ACA en 2e période

Les Lavallois repartaient tambour battant et c’est Zohi qui se montrait le premier en évidence, en seconde période, mais sa reprise de volée termina sa course au-dessus de la transversale de Sollacaro (48e). Le jeu devenait alors plus haché et les occasions plus rares. Il fallait dépasser l’heure de jeu pour voir Laval se créer une grosse occasion de but mais le tir croisé de Kouassi, allait flirter avec le poteau droit de Sollacaro (67e).



Puis sur bon mouvement ajaccien, Quemper déposait un centre sur la tête de Touzghar que Samassa détournait au prix d’une belle claquette en corner (70e). Le jeu s’accélérait alors ; sur un contre de Doucouré, Camara tentait sa chance pour les locaux, pied gauche, mais Sollacaro s’interposait sans problème (79e). Dans les derniers instants de la partie, le portier ajaccien sauvait encore la mise sur un face à face avec Doucouré (90e). Finalement, plus rien ne sera marqué et l’ACA obtenait son premier point de la saison à l’extérieur.