L'AC Ajaccio freiné par Auxerre (0-0)

Stade François-Coty, AC Ajaccio : 0 AJ Auxerre : 0

Arbitre : Gaël Angoula

Avertissements : Bayala (50e), Youssouf (90+4) à l'AC Ajaccio; Lloris (6e et 84e) à l'AJ Auxerre

Exclusion : Loris (84e) à Auxerre



AC Ajaccio

Sollacraro, Youssouf, Alvinel, Kalulu, Diallo, Laci, Coutadeur; Nouri puis Ndiaye (70e), Barreto, Balaya, El Idrissy puis Courtet (61e)



Aja Auxerre

Leon, Arcus, Jubal, Lloris, Boto, Touré, Ngando puis Ndom (86e), Coeff, Autret puis Dugimont (71e), Fortuné puis Hein (62e), Le Bihan





Auxerre doit une fière chandelle à son gardien Léon qui coup sur coup Léon a sorti deux grosses parades devant Avinel et Bayala pour préserver le score de 0-0 à l'issue des quarante-cinq premières minutes de jeu, au cours desquelles l'ACA a dominé son sujet sans toutefois en tirer profit.

L'ACA a poursuivi dans cette voie après la pause mais même lorsque les visiteurs, bien plus inspirés que durant la première période, se sont retrouvés à 10 après l'expulsion de Lloris pour un double carton jaune, les joueurs de Olivier Pantaloni n'ont pas réussi à signer un nouveau succès qui leur aurait permis d'asseoir encore un peu plus leur position dans la première moitié du tableau.



Mais on doit à la vérité de dire que Gaêl Angoula, l'arbitre de la rencontre aurait pu leur accorder un penalty quand sur un centre le ballon touchait le bras de Boto. :l 'arbitre M. Angoula faisait alors signe de jouer au grand mécontentement des joueurs corses …

Et on se doit encore de souligner cette détente de Sollacaro (80e) sur cette reprise parfaite de la tête de l'Auxerrois Hein.