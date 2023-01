L' AC Ajaccio battu à Toulouse

A Toulouse (Stadium Municipal), Toulouse FC bat AC Ajaccio 2 à 0 (0-0)

Arbitre: P. Gaillouste

Possession de balle

Toulouse : 63 %

AC Ajaccio: 37 %

Buts :

Pour Toulouse Ratão (46), Dejaeghere (62)

Avertissements:

Toulouse : Van den Boomen (37), Dejaeghere (56), Dallinga (90+4)

AC Ajaccio : Moussiti-Oko (78)



Toulouse FC

Dupé - I. Sylla, M. Diarra (Mawissa Elebi 83), Nicolaisen, Rouault - Spierings, van den Boomen, Dejaeghere (cap) (Aboukhlal 70) - Chaibi, Onaiwu (Dallinga 70), Ratão (Birmancevic 79)

Entraîneur : Philippe Montanier



AC Ajaccio

Leroy - Diallo, Gonzalez, Youssouf, Kone (Mayembo 59) - Belaili (Bayala 72), Coutadeur (cap), Marchetti, Nouri (Alphonse 90+1) - Touzghar (Moussiti-Oko 72), El Idrissy (Mangani 46)

Entraîneur: Olivier Pantaloni



Toulouse qui restait sur 4 revers consécutifs dont un cinglant 6-1 encaissé à Marseille a vite mis le pied sur le ballon.

Les locaux après un premier but refusé par la VAR ont poursuivi sur leur lancée après avoir mis malgré la pression mis d'entrée de jeu sur les joueurs corses.



A partir de là le TFC, comme revigoré, a retrouvé un allant que l'on ne lui connaissait plus, pour poursuivre dans la voie préconisée par Montanier, et finir par trouver la faille dans le camp corse dès le retour des vestiaires.

Ratao d'abord, Dejaegere ensuite se sont parfaitement trouvés pour offrir un cinquième succès de la saison à leur équipe, qui remonte à la 12ème place et met fin à une série de cinq matches sans victoire.

Quant à l'AC Ajaccio, trop inoffensif et qui n'a n'a tiré qu'une fois au but sans cadrer, il ne pouvait pas espérer mieux sur cette rencontre.

Malgré le revers, qui met un terme à une série de 4 rencontres sans défaite, le club ajaccien demeure à la 15e place avec 2 points d'avance sur le premier relégable.

Une situation qu'il faudra essayer d'améliorer dès le 11 janvier avec la venue de Reims à François-Coty avant d'aller à Monaco et de recevoir Lyon…

Mais avant il s'agira de négocier au mieux la coupe de France avec dès la semaine prochaine un prochain rendez-vous avec Jura Sud, un club de National 2