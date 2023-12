L'8 di dicembre, trà pietà è storia

- Le 8 décembre célébré partout sur l'île, un moment de communion spirituel ou réaffirmation de l'identité culturelle ?

- Le 8 décembre est le jour où on célèbre l'Immaculata Cuncezziò, il s'agit d'une vieille fête qui a été dogmatisée par la bulle du pape Pie IX en 1854, et on lui adjoint la date du 8 décembre. Tradition et dogme se rassemblent. L'Immaculée Conception est la représentation de la mère de Dieu, la vierge Marie qui est née sans péché. L'aspect religieux de ce jour est donc indéniable. Dans l'année liturgique, il y a toujours une ouverture et une fermeture et la date du 8 décembre est très proche du début de l'Avent qui représente une sorte d'espoir et donc d'ouverture et qui est sans doute en résonance avec la date choisie pour glorifier l'Immaculée Conception. Marie conçue sans tâche est la Théotokos dans la liturgie orthodoxe qui signifie la maison de Dieu, c'est une image très pure de celle-ci, car comment aurait-elle pu enfanter Dieu si elle avait été elle-même pécheresse. On peut se demander à quel moment le 8 décembre en Corse est religieux, et à quel autre il est laïcisé. Cette journée a toujours été une fête religieuse, elle renaît avec le Riacquistu qui réimplante une culture corse autour de symboles importants. Les Corses se réunissent pour célébrer la Vierge Marie, leur patronne, tout en se rappelant de la lutte pour l'indépendance du XVIIIè s.



- Le 8 décembre porte un aspect religieux et a aussi une résonance historique, qu'en est-il aujourd'hui de cette double signification ?

- Nos grands-parents n'ont jamais entendu parler de A Festa di a Nazione, ils ne considéraient que l'aspect religieux. Pourtant, des événements historiques majeurs se situent ce jour-là. Lors de la Consulta réunie à Orezza, on proclame l'indépendance de la Corse en 1735, suite à une nouvelle insurrection menée par Giacintu Paoli( le père de Pasquale Paoli). Lors de cette consulta, on place la Corse sous le protectorat de la Vierge. Et au même moment en janvier 1735, on adopte le Diu vi salvi Regina, un hymne qui a une résonance mariale.

La déclaration de l'indépendance est l'idée pionnière, le choix du 8 décembre pour commémorer ce fait historique paraît logique. On ne place pas une nouvelle nation sous l'égide d'un saint peu connu et peu fêté,il ne s'agit pas de folklore, on doit se réunir autour d'un symbole fort et par la même on a choisi la plus sainte des saintes, la Vierge Marie, et on sait l'importance du culte marial sur le territoire insulaire. Peut-être, on pourrait y voir un lien plus ésotérique la naissance d'une nation dans un esprit de pureté. Pendant quelque temps, cette fête est tombée en désuétude, quelques confréries ont assuré sa survie. Il y a eu des isolats qui ont protégé cette traditionnelle fête du 8 décembre. Avec le Riacquistu, la survivance de cette commémoration refait surface, et lui confère dorénavant une dimension religieuse, culturelle et politique. Aujourd'hui, de nombreux jeunes ignorent la signification de cette journée, et d'autres de manière convaincue se sont accaparé cette fête. Cependant, il est à noter que progressivement, ils acquièrent les savoirs et ont une culture insulaire forte. Les établissements scolaires et l'université ont joué un grand rôle dans cette réappropriation. L'université est un laboratoire d'idées et le gardien de ce qui s'est fait et se fait. Chez les jeunes, il y a une volonté de ne pas oublier et d'affirmer une identité différente. Ils peuvent croire en la Révolution française, mais ils affirment qu’en plus de ça ils ont une spécificité et une volonté de saluer leur histoire. La jeunesse est assez mobilisée pour le 8 décembre et est très motivée pour participer à cette manifestation. Et la jeunesse c'est aussi l'espoir et l'ouverture, l'histoire continue.