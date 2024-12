Koh-Lanta : le Bonifacien Thibault Belanger, gagnant de "La Tribu Maudite"

Il ne pouvait en rester qu’un. Après 41 jours d’aventure éprouvants aux Philippines, marqués par des épreuves physiques, des stratégies audacieuses et des moments intenses, c’est le Bonifacien Thibault Belanger qui s’est imposé comme le grand vainqueur de Koh-Lanta : La Tribu Maudite. L’agriculteur corse a triomphé lors du vote final, devançant Charlotte, gagnante des poteaux, et Ilyesse, éliminé en demi-finale.





Une finale sous tension et un dernier choix stratégique

La finale, diffusée ce mardi 3 décembre sur TF1, a débuté avec l’épreuve emblématique des poteaux. Sous un soleil de plomb, les trois derniers membres de la tribu Jaune – Thibault, Charlotte et Ilyesse – ont rivalisé d’endurance. Après un peu plus de deux heures, Ilyesse est le premier à chuter, laissant Thibault et Charlotte s’affronter dans un duel serré. La Belge de 28 ans l’emporte finalement après deux heures et demie d’immobilité, s’assurant une place en finale et le pouvoir de choisir son adversaire.



Malgré sa victoire sur les poteaux, Charlotte, la dernière à avoir trouvé son poignard lors de l’épreuve d’orientation, opte pour une confrontation avec Thibault. Un choix audacieux qui scelle le sort de cette ultime épreuve.



Lors du conseil final, Thibault Belanger a su convaincre le jury d’éliminés grâce à son parcours stratégique et humain. Père de deux filles et enraciné à Bonifacio, Thibault a souvent mis en avant son sens du collectif et sa détermination. Cette combinaison lui a permis de remporter la majorité des votes et de devenir le grand gagnant de cette 26e édition.



Pour le jeune agriculteur, cette victoire représente plus qu’un exploit télévisé : « Je voulais prouver qu’on peut réussir avec sincérité et persévérance, tout en restant fidèle à ses valeurs. » Une déclaration qui résume parfaitement l’état d’esprit de ce vainqueur, dont le parcours restera gravé dans l’histoire de Koh-Lanta.