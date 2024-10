Karaté : La belle performance de Zadig Eyqueme (AC Ajaccio) au Championnats du Monde Jeunes

Les Championnats du Monde Jeunes de Karaté 2024, organisés au Palazzo del Turismo de Jesolo, près de Venise, ont rassemblé les meilleurs jeunes karatékas du monde entier. Parmi eux, le licencié du club ajaccien ACA Arts Martiaux, Zadig Eyquem, qui a réalisé une performance remarquée dans la catégorie cadets masculins, malgré une gastro-entérite qui l’a affaibli tout au long de la compétition.

Zadig Eyquem a su surmonter cette difficulté pour atteindre le troisième tour, où il s'est incliné face au champion d’Europe en titre, un adversaire turc redoutable. Reversé en repêchages, le jeune athlète a finalement été éliminé par un compétiteur de Hong Kong, se classant ainsi à la 9e place.

Cette expérience, bien que gratifiante, laisse un goût amer pour Zadig et son équipe. "Avec une meilleure condition physique, certains adversaires auraient été à sa portée." indique le staff de l’ACA Arts Martiaux. Toutefois, cette première sélection en équipe nationale à seulement 15 ans est une belle performance pour le jeune athlète. "Le soutien de l’équipe et l’analyse vidéo de ses combats permettront à Zadig de tirer des leçons précieuses. Il est déjà prévu qu’il reprenne l’entraînement dès la semaine prochaine pour se préparer à la Coupe de France Kata, avec l’ambition de revenir plus fort." précise le club.