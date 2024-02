Justice : un militant de Nazione assigné à résidence, le second toujours incarcéré

[RIPRESSIONE] BASTÀ À A RIPRESSIONE È À L'ESILIU



Les conditions de leur arrestation avaient provoqué l’ire du parti Nazione qui avait fustigé « des pratiques dignes des pires régimes autoritaires » en fin de semaine dernière. La justice vient de statuer sur le sort d’Antò Simoni et Nicolas Pinzuti, les deux militants interpellés le 30 janvier dernier à Bastia dans le cadre d’une enquête ouverte pour un attentat contre une résidence à San Martinu di Lota en novembre 2022. Mis en examen et placés en détention provisoire à la maison d’arrêt de la Santé à Paris vendredi dernier, les deux hommes étaient convoqués hier devant le juge des libertés et de la détention provisoire. Au terme de cette audience, Nicolas Pinzuti a retrouvé la liberté et a été assigné à résidence avec interdiction de se rendre en Corse. De son côté Antò Simoni reste placé en détention provisoire.