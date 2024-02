"Des pratiques dignes des pires régimes autoritaires": Nazione dénonce l'arrestation de deux de ses militants

​Dans un discours ferme, Ghjuvan Filippu Antolini, membre du collectif Patriotti, pointe du doigt ce qu'il considère être une justice politique orchestrée depuis Paris et rappelle la chronologie des faits qui ont poussé Nazione à tenir cette première conférence de presse. « Dimanche dernier, à Corti, le mouvement Nazione était porté sur les fronts baptismaux par plus de 600 militants. Deux jours plus tard, seulement, l'appareil d'État français répondait au succès de cette nouvelle initiative politique par une énième vague répressive en interpellant deux de nos militants et membres de notre coordination nationale, Antò Simoni et Nicolas Pinzuti. » Le porte-parole di a Chjama Patriottica a ensuite précisé alors les conditions de ces interpellations :" portes détruites à l'explosif, jouets intentionnellement détruits et le transfert arbitraire des deux militants à Paris suite à la décision du Parquet national antiterroriste (PNAT)". Il ajoute avec insistance que « concernant les affaires corses, la séparation des pouvoirs politique et judiciaire est une fable absolue et que les interpellations de mardi ont été menées par une police politique aux ordres d'une justice politique. » Une véritable répression pour les leaders de Nazione qu'ils perçoivent comme une réponse mécanique « à chaque initiative du courant indépendantiste » et surtout comme un moyen de préparer « chaque visite en Corse d'un représentant du gouvernement français. » En conséquence, Nazione appelle, à l'occasion de la venue de Gérald Darmanin, le « ministre français de la police », à un rassemblement autour des mots d'ordre « Per i diritti di u populu corsu » et « Basta à a ripressione. »