Justice de proximité en Corse : le Gouvernement prévoit l'ouverture de cinq nouveaux postes

Lors de l’audience solennelle de rentrée de la Cour d’appel de Bastia, le 20 janvier dernier, le procureur général Jean-Jacques Fagni avait affiché plusieurs objectifs pour l’année 2023, dont celui d’« aboutir à une justice plus rapide, plus protectrice, plus efficace, plus proche, mais aussi plus exigeante ». Les récentes annonces du garde des Sceaux vont justement dans ce sens. En effet, à l’occasion des deux ans du lancement de son programme visant à renforcer la justice de proximité, Éric Dupond-Moretti a certifié que « 300 juristes assistants supplémentaires » seraient recrutés en 2023, dont 5 en Corse.



Ces nouveaux postes, qui seront répartis entre Bastia (deux à la cour d’appel, un au tribunal judiciaire) et Ajaccio (deux au tribunal judiciaire), devraient permettre de remplir les objectifs affichés par le gouvernement. À savoir : « lutter plus efficacement contre la petite délinquance du quotidien en apportant une réponse pénale immédiate » et offrir une justice « plus rapide pour les justiciables pour les procédures au civil qui représentent plus de 60% des contentieux (affaires familiales, divorces, tutelles, litiges de la vie quotidienne) ».



Cette annonce ne manquera pas de satisfaire Hélène Davo, première présidente de la cour d’appel de Bastia, laquelle avait demandé, lors de l’audience solennelle de rentrée « la nomination d’un juriste assistant spécifiquement dédié et d’une conseiller civiliste supplémentaire ».