"Jules" retrouve ses propriétaires 6 ans après à Santa-Lucia di Moriani !

Jean-Pierre Venturini en a encore des trémolos dans la voix quand il nous raconte cette belle histoire qui débute lundi sur la camping U Punticchiu situé sur le bord de mer de Santa-Lucia di Moriani."Ce sont des touristes qui ont aperçu le chien, seul, sur la plage. Ils ont espéré pendant un moment voir son propriétaire arriver puis de guerre lasse, ils ont attaché "Jules" avec une corde à linge, en espérant que quelqu'un se manifeste".Mais aucun signe des propriétaires.D'autre touristes, allemands ceux-là, séduits par la beauté de "Jules" l'ont alors détaché puis se sont manifestés auprès de la direction du camping pour essayer de savoir dans quelle mesure ils pourraient conserver le petit chien."C'est la bonne réaction du propriétaire du Punticchiu qui nous a permis de retrouver "Jules" " poursuit Jean-Pierre venturini. "Les touristes voulaient, en effet, le garder. Mais il leur a été conseillé de passer, auparavant, par la clinique vétérinaire."La suite ? Elle coule de source.Jules était, en effet, pucé. Dès lors il a été facile de remonter jusqu'à ses propriétaires."C'est mon épouse qui est allée récupérer Jules. Au son de sa voix ont succédé des aboiements. Elle a, alors, compris qu'il l'avait reconnue".Et depuis ?"Jules est en permanence sur mes genoux. Je l'avais déposé sur le siège passager en le ramenant en voiture mais il est venu sur moi. Désormais, il ne me quitte plus.Jules j'en suis persuadé n'a jamais fugué. Il avait l'habitude de faire un petit tour dans notre jardin puis de rentrer. Il a été volé. Et il n'était sans doute pas très loin…"6 ans après Jules a donc retrouvé son cadre de vie.Il avait 3 ans lorsqu'il a disparu. Aujourd'hui il a repris ses habitudes avec deux autres chiens : un handicapé et un second recueilli, parce que il a failli se faire écraser, sur la route, par la famille Venturini heureuse comme on l'imagine d'avoir, enfin, récupéré son chien."Nous étions dans le désarroi nous avions effectué des recherches dans les environs, posté des messages et un avis de recherche sur Facebook , placardé des affiches dans pratiquement toute la Corse sans réponse" explique aujourd'hui, heureux et ému, Jean-Pierre Venturini."Mais je sentais au fond de moi que j'allais le retrouver. J'avais imaginé tous les scenarii mais pas celui que nous venons de vivre. Une histoire trop belle pour que l'on puisse l'oublier un jour."